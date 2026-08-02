 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: 22 apostadores ganaron más de 22 millones de pesos en el Siempre Sale

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.

2 de Agosto de 2026
Quini 6.
Quini 6.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.

En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 22 con cinco aciertos y dos son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.200 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 12-29-23-45-00-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $ 6.015.882.600.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-13-18-44-31-01. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.301.770.402.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-19-23-02-25-20. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.124.700.206.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 29-22-09-27-01-00. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $22.785.020. Los que acertaron son: uno de Catamarca, cuatro de Santa Fe, 3 de Neuquén, uno de Santiago del Estero, dos de Entre Ríos, dos de Capital Federal, tres de Buenos Aires, uno de Corrientes, tres de Córdoba, uno de Mendoza y uno de Misiones.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 869 ganadores y cada uno percibirá $230.149,60.

 

Temas:

Quini 6 resultados Domingo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso