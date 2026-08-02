Quini 6: 22 apostadores ganaron más de 22 millones de pesos en el Siempre Sale

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo 22 con cinco aciertos y dos son de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.200 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 12-29-23-45-00-43. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $ 6.015.882.600.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-13-18-44-31-01. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.301.770.402.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-19-23-02-25-20. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.124.700.206.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 29-22-09-27-01-00. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $22.785.020. Los que acertaron son: uno de Catamarca, cuatro de Santa Fe, 3 de Neuquén, uno de Santiago del Estero, dos de Entre Ríos, dos de Capital Federal, tres de Buenos Aires, uno de Corrientes, tres de Córdoba, uno de Mendoza y uno de Misiones.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 869 ganadores y cada uno percibirá $230.149,60.