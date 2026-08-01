Silvina Escudero volvió a las citas tras su separación: “Quiero conocer a alguien”

"Me separé hace cuatro meses y dije: ‘Quiero estar con todos'", dijo Escudero

Silvina Escudero habló sobre su presente sentimental y reveló que, tras la separación de Federico luego de casi cuatro años de matrimonio, comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de conocer a alguien.

Durante una entrevista en el programa Storytime de Bondi Live, la bailarina contó cómo atravesó los meses posteriores a la ruptura y reconoció que al principio tenía ganas de disfrutar de su soltería, aunque distintas situaciones personales hicieron que el proceso fuera más complejo.

"Me separé hace cuatro meses y dije: ‘Quiero estar con todos’, pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado", expresó Escudero.

El dolor por la pérdida de su mascota

La artista explicó que la muerte de su perra tuvo un fuerte impacto emocional y aseguró que fue uno de los momentos más difíciles que atravesó en este período. "La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien", manifestó.

Escudero contó que, después de meses de tristeza y adaptación a su nueva realidad, comenzó a sentirse preparada para volver a apostar al amor, aunque con algunas precauciones.

Sus dudas al iniciar una nueva relación

La bailarina también habló sobre los temores que aparecen al volver al mundo de las citas siendo una persona conocida públicamente. En ese sentido, señaló que le preocupa acercarse a alguien que tenga otras intenciones.

"Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", afirmó durante la entrevista.

A pesar de esas dudas, Escudero aseguró que mantiene la esperanza de encontrar una relación basada en la confianza y la sinceridad.

"Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa", sostuvo.

El final de una relación de casi una década

La separación de Silvina Escudero y Federico marcó el cierre de una relación que había comenzado varios años atrás y que terminó con cuatro años de matrimonio.

Según contó la propia bailarina, la ruptura estuvo vinculada a un desgaste acumulado y a distintas crisis de pareja, aunque descartó rumores sobre terceras personas.

En los últimos meses, Escudero habló públicamente sobre su proceso personal y la necesidad de reconstruir su vida, mientras analiza nuevos proyectos y una nueva etapa en lo sentimental.