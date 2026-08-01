Gualeguaychú atendió 2.300 consultas por infecciones respiratorias durante la Campaña IRAB 2026

El Hospital Centenario de Gualeguaychú presentó los resultados de la Campaña de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) 2026 durante una jornada de evaluación realizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos en Paraná.

La estrategia, que se desarrolló entre el 15 de abril y el 17 de julio, permitió fortalecer la atención de niños y niñas menores de seis años durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios. En toda la provincia, las postas respiratorias registraron 7.244 consultas, mientras que en Gualeguaychú fueron 2.300 atenciones.

Foto: Hospital Centenario

La posta respiratoria del Centenario resolvió la mayoría de los casos

Del encuentro participaron autoridades sanitarias, referentes provinciales y equipos de hospitales y centros de salud, con el objetivo de analizar los resultados epidemiológicos y definir mejoras para próximas temporadas.

Por parte del Hospital Centenario estuvieron presentes su directora, la doctora Andrea Martins; la coordinadora de la Posta Respiratoria de Gualeguaychú, Romina Dahuc; y la referente del Nodo Epidemiológico, Elina Villarruel.

Foto: Hospital Centenario

Dahuc detalló que en la posta instalada en la Guardia Pediátrica del hospital se atendieron unas 2.300 consultas por IRAB. El mayor nivel de demanda se registró entre las semanas epidemiológicas 21 y 23, con un pico de 328 atenciones.

Además, indicó que fueron internados 51 pacientes y solamente dos casos requirieron derivación a centros de mayor complejidad, lo que reflejó una respuesta efectiva del dispositivo sanitario.

Una estrategia clave para la primera infancia

A 20 años de su implementación, el Programa IRAB se consolidó como una herramienta fundamental para el abordaje de las enfermedades respiratorias en la infancia, permitiendo unificar criterios de atención, mejorar la detección temprana y fortalecer el rol de la atención primaria.

Durante la jornada, el director general de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, Paulo Capotosti, destacó la importancia de evaluar los resultados obtenidos.

"Este encuentro es fundamental porque nos permite revisar los resultados obtenidos y definir mejoras en un contexto dinámico, que exige incorporar nuevas herramientas y estrategias para responder a los desafíos actuales", expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de los equipos de salud durante la temporada de mayor circulación viral y valoró "el compromiso de cada integrante del sistema sanitario que cuida especialmente a los menores de seis años".

La bronquiolitis, una de las principales causas de internación

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, resaltó la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores sanitarios y aseguró que contar con información precisa permite evaluar el impacto real de estas patologías.

Durante la presentación, se informó que tres de cada cuatro casos de bronquiolitis ocurrieron antes de los seis meses de vida, siendo esta enfermedad una de las principales causas de internación pediátrica en la provincia.

En Entre Ríos funcionaron diez postas sanitarias ubicadas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. El pico provincial de consultas coincidió con las bajas temperaturas, especialmente durante la semana epidemiológica 22 del mes de junio.

Del total de atenciones registradas, el 89% no requirió internación, mientras que un 7% necesitó asistencia en sala abreviada.

Entre los principales factores de riesgo identificados se destacó la exposición al humo de tabaco, seguido por la falta de vacunas del calendario obligatorio y la ausencia de lactancia materna.