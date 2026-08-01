Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires y reafirmó su amor por Argentina

Rosalía volvió a hablar públicamente con el público argentino durante su primera presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y pidió disculpas por la polémica que se generó días atrás tras compartir un video que había sido interpretado como una burla hacia Argentina luego de la final del Mundial 2026.

La artista española eligió los primeros minutos de su show para referirse al episodio y, con humor y emoción, reconoció el malestar que provocó la situación.

"Madre mía qué lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí", explicó frente a los fanáticos.

Luego, asumió la responsabilidad por lo ocurrido y expresó: "Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido".

Rosalía recordó su primer vínculo con Argentina

Durante su mensaje, la cantante recordó la primera vez que visitó el país, en 2019, cuando se presentó en el festival Lollapalooza Argentina en los comienzos de

su carrera internacional.

"Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí en Lollapalooza", recordó ante la multitud.

Rosalía rememoró aquel momento como un punto de inflexión en su trayectoria y destacó la conexión que sintió con el público argentino desde aquella presentación.

"Nunca me olvidaré la sensación de, de alguna manera, de 'you made it'. De la primera vez que me la dieron fuera de mi país", señaló.

“Mi amor por Argentina sigue intacto”

La artista utilizó ese recuerdo para explicar la importancia que tiene Argentina en su historia profesional y personal.

"¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado donde estoy hoy", afirmó.

Además, destacó el vínculo con sus seguidores argentinos y aseguró que siempre consideró al público local como uno de los más entregados.

"Los que estáis aquí no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra", expresó.

Una ovación antes del comienzo del show

En el tramo más emotivo de su discurso, Rosalía volvió a remarcar su afecto por el país y buscó cerrar definitivamente la controversia.

"Quiero que sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día", sostuvo.

Finalmente, aseguró que llegaba al escenario con la intención de compartir su música y agradecer el apoyo recibido durante años: "Hoy yo vengo con muchísimo cariño, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo".