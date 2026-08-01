Tiempo en Entre Ríos: cómo estará el domingo y cuándo podrían volver las lluvias

El tiempo en Entre Ríos mostrará condiciones más estables durante este domingo 2 de agosto, tras las tormentas y el marcado descenso térmico que se registraron durante el comienzo del fin de semana. Para Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 20 °C, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada del domingo podrían registrarse bancos de niebla, mientras que por la mañana se espera cielo parcialmente nublado. Las condiciones se mantendrían similares durante la tarde y hacia la noche aumentaría nuevamente la nubosidad.

La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula durante toda la jornada, con valores del 0%. El viento, además, se mantendrá con velocidades moderadas, por lo que el domingo se perfila como el día con mejores condiciones meteorológicas del comienzo de la semana.

Un domingo fresco y sin lluvias

Las temperaturas mostrarán algunas variaciones a lo largo del día. Para la madrugada se esperan alrededor de 14 grados, mientras que durante la mañana el registro podría descender hasta los 11 °C.

Por la tarde llegará el momento más templado de la jornada, con una máxima estimada en 20 grados. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender y rondará los 15 °C.

El panorama significará una marcada diferencia respecto de las altas temperaturas que se habían registrado en Paraná antes del ingreso del último frente de tormenta. Tras jornadas con registros superiores a los 30 grados, el comienzo de agosto mostrará valores considerablemente más bajos.

El lunes aumentará la inestabilidad

Las condiciones comenzarían a modificarse nuevamente durante el lunes 3. Según el pronóstico exhibido por el SMN, la temperatura mínima será de aproximadamente 13 grados y la máxima llegaráá a los 21 °C.

Durante la madrugada y la mañana no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, la inestabilidad aumentará hacia la segunda mitad del día: para la tarde y la noche aparecen probabilidades de lluvias de entre el 10% y el 40%.

El cielo también permanecerá con abundante nubosidad y podrían registrarse precipitaciones durante esas horas. De esta manera, el lunes marcaría el regreso de condiciones inestables a la capital entrerriana.

Cómo seguirá la semana en Paraná

Para el martes 4, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mínima cercana a los 14 grados y una máxima de 18 °C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10%, y predominará la nubosidad.

El miércoles 5 se espera una mínima de 11 grados y una máxima cercana a los 20 °C. El pronóstico no muestra lluvias significativas para esa jornada y prevé cielo con nubosidad variable.

En tanto, hacia el jueves 6 podría producirse un nuevo aumento importante de la temperatura. La máxima prevista alcanzaría los 27 grados, con una mínima de aproximadamente 14 °C. La probabilidad de precipitaciones continuará siendo baja, de entre 0% y 10% durante parte de la jornada.

Temperaturas variables durante los próximos días

De esta manera, el comienzo de agosto estará caracterizado por importantes oscilaciones térmicas en Paraná. Después del descenso registrado durante el fin de semana, las máximas se mantendrán cercanas a los 20 grados durante los primeros días de la semana antes de experimentar un nuevo incremento.

El domingo será una de las jornadas más estables, con escasas probabilidades de precipitaciones y temperaturas frescas durante las primeras horas. El lunes, en cambio, deberá prestarse atención al aumento de la inestabilidad previsto principalmente para la tarde y la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza diariamente sus previsiones meteorológicas, por lo que las condiciones previstas para los próximos días pueden experimentar modificaciones a medida que avance la semana.