Granja Tres Arroyos suspendió a todo el personal en su planta de Pilar

La crisis en Granja Tres Arroyos sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa resolviera suspender durante agosto a la totalidad de los aproximadamente 300 trabajadores de su planta ubicada en La Lonja, partido de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Durante ese período, los empleados percibirán el 65% de sus salarios.

La medida fue acordada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y se extenderá desde el lunes 3 hasta el domingo 30 de agosto inclusive. Durante esas semanas quedarán paralizadas las actividades operativas y de faena.

“Se informa al personal de Planta Pilar que, en el marco de la suspensión de jornada laboral, desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto inclusive, no se desarrollarán actividades operativas ni de faena”, comunicó la compañía.

La planta permanecerá sin actividad durante agosto

Según precisó la empresa, durante el período de suspensión los trabajadores no deberán presentarse en sus puestos, excepto en aquellos casos en los que sean convocados especialmente.

“Durante dicho período el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales”, indicó el comunicado.

La decisión profundizó la incertidumbre entre los trabajadores, quienes, según se informó, todavía tenían pendientes los salarios correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo. Días atrás habían terminado de percibir el sueldo de mayo, que habría sido liquidado en hasta diez cuotas.

Reclamos por salarios y aguinaldo adeudados

Ante ese escenario, algunos empleados recurrieron a trabajos adicionales para sostener sus ingresos familiares y reclamaron una intervención más firme del sindicato frente a la situación que atraviesa la compañía.

Desde STIA explicaron que la suspensión fue acordada como una alternativa para preservar los puestos laborales y evitar otras medidas aplicadas en establecimientos pertenecientes al mismo grupo empresario.

“Es un acuerdo que se hizo el sindicato con la empresa, debido a todos los problemas que tenemos, ya que la empresa nos debe 2 meses de sueldo, más aguinaldo. Sabíamos que, en otras plantas, como las de Cresta Roja, que también pertenecen al grupo GTA, les dieron vacaciones forzosas a los trabajadores.

Para evitar eso, se llegó al acuerdo de suspensión con goce de sueldo”, señalaron desde el gremio.

El antecedente de la planta de Concepción del Uruguay

La situación en Pilar se produjo meses después de otra decisión que impactó directamente en Entre Ríos. En mayo, Granja Tres Arroyos cerró por tiempo indeterminado la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, una determinación que dejó en riesgo alrededor de 950 puestos laborales.

La compañía había atribuido esa decisión a la crisis financiera que atravesaba desde hacía años y a una fuerte reducción de su nivel de actividad. Según los datos difundidos entonces, la faena diaria había caído desde aproximadamente 700.000 hasta 200.000 pollos.

El conflicto derivó en distintas gestiones para atender la situación de los trabajadores afectados en la planta entrerriana, mientras persistía la incertidumbre respecto de una eventual reactivación del establecimiento.