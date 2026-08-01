El Reino Unido reabrió su mercado para los productos avícolas argentinos luego de reconocer a la Argentina como país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). La decisión se conoció apenas dos días después de que el país recuperara el acceso al mercado europeo para la carne aviar fresca.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, informó que el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DEFRA) confirmó el nuevo estatus sanitario argentino.

La determinación se adoptó luego de que las autoridades británicas evaluaran la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), en el marco de las gestiones realizadas para recuperar los destinos comerciales afectados por los brotes de influenza aviar.

Qué productos argentinos quedaron habilitados

Como consecuencia del reconocimiento sanitario, DEFRA levantó las restricciones que pesaban sobre la importación de productos avícolas provenientes de la Argentina y estableció el 29 de abril de 2026 como fecha de apertura del mercado.

Además, las autoridades británicas modificaron la categoría de tratamiento sanitario correspondiente a los productos cárnicos de aves de corral y aves de caza criadas en granja, incluidas las ratites. La clasificación pasó de la categoría “D” a la “A”.

La modificación implicó la eliminación del requisito de aplicar un tratamiento térmico específico a esos productos antes de su ingreso al Reino Unido. De esta manera, quedaron habilitadas las exportaciones argentinas que cumplan con las nuevas condiciones establecidas.

Las condiciones para exportar al Reino Unido

Los productos avícolas destinados al mercado británico deberán haber sido elaborados con posterioridad al 29 de abril de 2026. Asimismo, tendrán que cumplir con el resto de las condiciones de importación vigentes y contar con la correspondiente certificación sanitaria.

En particular, deberán poder certificarse las declaraciones incluidas en los certificados sanitarios de exportación requeridos para ingresar al mercado británico.

Los cambios ya fueron incorporados en los documentos oficiales “Aves de corral y productos avícolas” y “Productos cárnicos”, dentro del listado de países que no pertenecen a la Unión Europea y están autorizados a exportar animales y productos de origen animal al Reino Unido.

El reconocimiento al trabajo sanitario argentino

Desde DEFRA destacaron la colaboración del equipo técnico argentino durante el proceso de evaluación. También resaltaron la información adicional aportada por el país para respaldar el análisis efectuado por los especialistas británicos.

La reapertura representó otro avance para el sector avícola argentino después de las restricciones comerciales impuestas a raíz de los sucesivos focos de influenza aviar registrados en el país desde 2025.

La decisión británica se produjo, además, pocos días después de la confirmación de otra reapertura considerada relevante para la producción nacional: el regreso de la carne aviar fresca argentina al mercado de la Unión Europea.

Argentina también recuperó el mercado europeo

La reapertura del bloque europeo fue confirmada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813. De acuerdo con lo establecido, el reingreso de carne aviar fresca argentina a ese mercado quedará habilitado a partir del 17 de agosto.

Tanto el Reino Unido como la Unión Europea habían aplicado restricciones tras los brotes de influenza aviar detectados en la Argentina. La recuperación consecutiva de ambos destinos permitió recomponer mercados que habían quedado cerrados por razones sanitarias.

El proceso se produjo después de que el país superara el tercer foco de la enfermedad y acreditara el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). A partir de ese reconocimiento sanitario, Argentina avanzó en las gestiones para recuperar progresivamente los destinos comerciales afectados.