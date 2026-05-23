Las exportaciones de Entre Ríos crecieron 21% y superaron los US$529 millones en el primer trimestre

Las exportaciones de Entre Ríos registraron un crecimiento del 21 por ciento durante el primer trimestre de 2026 y alcanzaron un total de 529 millones de dólares entre enero y marzo.

Así lo reflejó un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), realizado sobre la base de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El reporte señala que la provincia mantiene una tendencia positiva iniciada en 2025, año en el que las ventas al exterior habían alcanzado los 2.115 millones de dólares.

Los sectores que impulsaron el crecimiento

El informe sostiene que las exportaciones entrerrianas mostraron una expansión significativa respecto al mismo período del año pasado, impulsadas principalmente por los productos primarios. Ese rubro generó 336 millones de dólares y registró una suba interanual del 27 por ciento.

Dentro de ese segmento, el trigo volvió a posicionarse como el principal producto exportado y tuvo un incremento del 61 por ciento respecto al primer trimestre de 2025.

También se destacó el crecimiento de oleaginosas —excepto soja—, que aumentaron un 120 por ciento, mientras que el maíz registró una caída del 8 por ciento.

En tanto, el sorgo granífero y el arroz cáscara también mostraron retrocesos interanuales.

Exportaciones de Entre Ríos.

Cómo evolucionaron las manufacturas

Las manufacturas de origen agropecuario generaron 149 millones de dólares y crecieron un 6 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

Dentro de ese grupo, la carne bovina registró un incremento del 51 por ciento en las exportaciones.

En contraste, la carne aviar mostró una caída del 19 por ciento, mientras que el arroz y los lácteos retrocedieron un 34 y un 30 por ciento respectivamente.

Por su parte, las harinas exhibieron una mejora del 51 por ciento interanual.

Las manufacturas de origen industrial alcanzaron 29 millones de dólares y crecieron un 7 por ciento, mientras que combustibles y energía sumaron 15 millones de dólares, con un salto del 88 por ciento.

Cuáles fueron los principales destinos

El informe privado también analizó el comportamiento de los mercados compradores de productos entrerrianos. Vietnam encabezó el ranking de destinos de exportaciones durante el primer trimestre de 2026 con operaciones por 70,2 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 245 por ciento.

En segundo lugar apareció China, con 52,3 millones de dólares y una mejora del 55 por ciento interanual. Brasil se ubicó tercero con ventas por 49,7 millones de dólares, aunque en este caso registró una caída del 11 por ciento frente al mismo período del año pasado.

El listado de principales destinos se completó con Bangladesh y Estados Unidos, ambos con fuertes incrementos respecto a 2025. El informe concluyó que la recuperación sostenida de las exportaciones resulta clave para los sectores productivos entrerrianos, especialmente aquellos vinculados a actividades agroindustriales y generación de empleo.