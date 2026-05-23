Furor por el álbum del Mundial en Paraná: niños y adultos se reunieron en librería para intercambiar figuritas  

El intercambio de figuritas del Mundial reunió a decenas de personas en una librería de Paraná, donde familias completas se acercaron con sus álbumes para buscar las imágenes faltantes y compartir una actividad que volvió a convertirse en un fenómeno social ligado al fútbol.

En diálogo con Elonce, Roxana Cavallo, propietaria del comercio ubicado sobre calle Dean J. Álvarez, explicó que la iniciativa surgió a partir de la demanda de los propios clientes. “Esto empezó el mundial anterior y la idea nació porque veíamos que muchos chicos venían a preguntar si podían intercambiar figuritas acá en el local, entonces decidimos organizar encuentros para que puedan completar sin gastar mucho dinero”, relató.

Intercambio de figuritas del Mundial convocó a familias y coleccionistas en Paraná

Además, destacó la gran convocatoria que tuvo la propuesta. “Vino muchísima gente, no solamente chicos, también adolescentes y adultos. Muchos padres acompañan a sus hijos y terminan participando ellos también. Es muy familiar”, comentó. Este sábado, el encuentro reunió a unas 50 personas. En el mundial del 2022, llegaron a juntar hasta 500 participantes.

La comerciante remarcó que el álbum del Mundial “genera una pasión especial” y señaló que el movimiento en la librería creció considerablemente. “La venta de sobres y álbumes fue impresionante. Cada vez que llegan figuritas se agotan rápido”, afirmó.

Familias unidas por la pasión futbolera

Durante el encuentro, varios coleccionistas mostraron sus carpetas repletas de figuritas repetidas mientras recorrían las mesas buscando completar las páginas pendientes. Entre ellos, un niño contó entusiasmado: “Me faltan pocas y vine a ver si consigo las más difíciles”.

Otro participante explicó que asistir a los encuentros facilita mucho la colección. “Comprar sobres todo el tiempo es complicado, entonces el intercambio ayuda muchísimo. Además, conocés gente que está en la misma”, expresó.

Una madre que acompañó a sus hijos destacó el valor recreativo de la actividad. “Está bueno porque los chicos se entretienen, comparten y no están solamente con el teléfono”, sostuvo.

También hubo adultos que recordaron cómo vivían esta tradición décadas atrás. “Yo coleccionaba figuritas cuando era chico y ahora volví a hacerlo con mis hijos. Es algo que atraviesa generaciones”, señaló uno de los asistentes.

Además un padre destacó el respeto que ronda en el intercambio y la educación: “ninguna le toca las figuritas al otro y eso está muy bueno”.

Agustín Lorenzatti, un coleccionista “de siempre”, contó que sólo le faltan 6 figuritas (4 escudos y dos comunes) para completar el álbum “y comida en la heladera”, acotó entre risas. Además ayuda a que otros “achiquen la lista” de las faltantes. Sobre una de las más codiciadas, el sticker de Lionel Messi, recordó que apareció “en el sobre 99”.

“Este intercambio está bueno para conocer gente, es un hobbie sano”, mencionó. Su primer álbum fue en el 2005, del Fútbol Argentino y de ahí siguió su pasión.

Como recomendación dijo que “si te faltan todas las de repechaje o formación, comprá en distintos kioscos, porque reciben una misma tanda y van a tocar siempre las mismas”.

Finalmente, la propietaria del comercio adelantó que continuarán realizando encuentros debido al interés del público. “La idea es seguir organizando porque la gente lo disfruta mucho. Se armó algo muy lindo y familiar”, concluyó. Elonce.com