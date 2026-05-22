Vecinal Güiraldes realizará feria de emprendedores: también solicitan alimentos para el merendero

REDACCIÓN ELONCE
La vecinal Güiraldes llevará adelante este sábado 23 de mayo una feria de emprendedores solidaria, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos y donaciones para sostener el comedor y merendero que funciona en el barrio. La actividad se desarrollará de 10 a 16 en el polideportivo.
Vecinal Güiraldes llevará adelante este sábado 23 de mayo una feria de emprendedores solidaria, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos y donaciones para sostener el comedor y merendero que funciona en el barrio. La actividad se desarrollará de 10 a 16 en el polideportivo ubicado entre calles Junín y Las Piedras.
La presidenta de la vecinal, Mónica Martínez, explicó a Elonce que la propuesta reunirá a vecinos y emprendedores que participan de distintos talleres barriales, además de colaboradores externos.
“Vamos a hacerla con la gente que viene a los talleres de tejido, marroquinería, que hacen de todo en nuestro barrio. También participan otras emprendedoras que vienen a colaborarnos”, indicó. Según detalló, quienes asistan podrán colaborar acercando alimentos para el comedor comunitario.
Martínez describió la difícil situación que atraviesa actualmente el comedor del barrio y aseguró que la demanda aumentó con la llegada del frío. Además, explicó que diariamente deben garantizar la merienda y asistencia para decenas de chicos. “Hay que darles la merienda y hay que darles todo, son muchas actividades las que realizamos”, expresó.
El sostenimiento del espacio depende principalmente de la solidaridad. “Se sustenta por donaciones, por el municipio, por el banco de alimentos y después donaciones de la gente que nos trae”, remarcó.
La vecinal también cuenta con un roperito comunitario, desde donde asisten a familias del barrio con prendas y calzado. “Siempre estamos solicitando, ahora más que nunca, camperas, zapatillas para los gurises, para la gente grande, bufandas, todo lo que nos quieran donar, bienvenido sea”, sostuvo Martínez.
En particular, explicó que necesitan zapatillas desde el talle 26 hasta el 42, debido a la cantidad de adolescentes que concurren al espacio. También solicitaron donaciones de alimentos básicos como leche, azúcar y cacao.
La jornada de este sábado contará además con distintas actividades artísticas para acompañar la feria y convocar a vecinos de la zona. Martínez destacó que la feria estará abierta a cualquier persona que quiera sumarse con un emprendimiento o colaborar con la iniciativa solidaria. Elonce.com