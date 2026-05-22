Campaña solidaria: La Facultad de Ciencias Económicas recibe abrigos y calzado

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Ciencias Económicas lanzó una nueva campaña solidaria para recolectar abrigo para personas en situación de vulnerabilidad. Lo recolectado será entregado a Suma de Voluntades, que lo distribuirá entre quienes lo necesiten, supo Elonce.
La Facultad de Ciencias Económicas lanzó una nueva campaña solidaria para recolectar abrigo para personas en situación de vulnerabilidad, ante la llegada de las bajas temperaturas. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Extensión de la casa de estudios, junto a la organización Suma de Voluntades.
Jésica Varisco, integrante de la Secretaría de Extensión, explicó a Elonce los alcances de la propuesta y destacó el compromiso social que atraviesa a la universidad. Señaló que la acción “está enmarcada en un programa de compromiso social universitario que tiene la facultad”.
Según indicó, el programa busca articular el trabajo entre organizaciones sociales, la universidad y las necesidades concretas de la comunidad. “En ese programa vinculamos ONG con facultad y necesidades de la comunidad. También hay otras líneas con empresas, en el marco de responsabilidad social”, detalló.
La convocatoria está dirigida tanto a estudiantes y trabajadores de la institución como al público en general. “Estamos convocando a nuestra comunidad universitaria y al público en general para que se sumen a esta iniciativa y puedan traer ropa de abrigo”, sostuvo.
Las donaciones serán recibidas y clasificadas en la propia facultad para luego ser entregadas a Suma de Voluntades, organización que trabaja de manera permanente con personas en situación de calle y barrios vulnerables.
En cuanto a los elementos que se necesitan, especificaron que reciben ropa de abrigo para hombres, mujeres y niños, además de mantas, frazadas y calzado.
“Hay una demanda, nos explican desde Suma, más que nada de varones, pero recibimos de mujeres y niños también, siempre que sea de abrigo, también mantas, frazadas y demás. También recibimos calzado”, comentó.
La campaña permanecerá vigente hasta el 8 de junio y también convoca voluntarios para colaborar con la clasificación de las prendas. “Hoy ya tenemos cinco voluntarios inscriptos para ayudarnos a clasificar. Esperamos que sea mucho lo que tengamos que clasificar”, manifestó con entusiasmo.
Las donaciones pueden acercarse a la oficina B13 de la Secretaría de Extensión, ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas, ingresando por calle Urquiza hacia el sector izquierdo del edificio. El horario de recepción es de 8 a 19 horas. Elonce.com