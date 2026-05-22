Iglesias evangélicas celebrarán Pentecostés en la Escuela Hogar y juntarán pañales para el hospital

REDACCIÓN ELONCE
Las iglesias evangélicas de Paraná realizarán este sábado un encuentro de Pentecostés en el complejo Escuela Hogar. Se trata de una celebración religiosa que además tendrá un fin solidario, ya que se desarrollará una colecta de pañales destinados al Hospital San Roque.
Las iglesias evangélicas de Paraná realizarán este sábado un encuentro de Pentecostés en el complejo Escuela Hogar. Se trata de una celebración religiosa que además tendrá un fin solidario, ya que se desarrollará una colecta de pañales destinados al Hospital San Roque.
Rubén Almada, presidente del Consejo de Pastores de Paraná, mencionó a Elonce que la actividad se desarrollará desde las 18.30 y convocará a congregaciones de distintos puntos de la ciudad y de la provincia. Según indicó, el encuentro estará abierto a todo público.
“Fue el inicio de la iglesia después que Jesús se fue. Los discípulos estaban acostumbrados a que todo lo hacía Jesús. Ellos estaban en una etapa de aprendizaje con altas y bajas. Cuando Jesús resucita, él les dije que ahora les iba a llegar la etapa a ellos, pero que no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Esa fiesta se llama Pentecostés. Eso hace que la iglesia sea muy notoria. La iglesia empezó a trabajar espiritualmente en la gente y se desató un tiempo espiritual muy lindo. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia post Jesús. Eso es lo que vamos a celebrar”, remarcó.
El referente evangélico destacó además la importante participación de congregaciones de toda la región. “La convocatoria está siendo grande, muy linda, de todas las iglesias de Paraná y de la zona”, manifestó.
En relación con el crecimiento del movimiento evangélico en Entre Ríos, señaló que “en la provincia estamos hablando de 500 pastores que venimos haciendo una tarea amplia”.
También se refirió a los valores que promueve actualmente la iglesia evangélica. “Primero es un encuentro con Dios, reflejado en la conducta de la persona”, afirmó. Y agregó que muchas personas llegan atravesando distintas dificultades personales: “Jesús no elige siempre a los que están bien. En una ocasión dijo: ‘Yo no vengo para ayudar solamente a los sanos, sino a los enfermos, como está un médico’”.
Además de la celebración religiosa, el encuentro incluirá una campaña solidaria. “Las iglesias evangélicas vamos a estar juntando pañales destinados para el Hospital San Roque”, informó Almada. Según explicó, ya realizaron acciones similares en años anteriores “teniendo una experiencia muy buena”.
Finalmente, remarcó el sentido social de la convocatoria: “Recordamos cuál es nuestra misión: ayudar a las personas, estar trabajando afuera donde está la gente y eso es un poco lo que vamos a celebrar en Pentecostés”. Elonce.com