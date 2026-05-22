Realizaron la limpieza integral de un predio en la zona del ex hipódromo de Paraná

El operativo se concretó luego de reiterados reclamos de vecinos por el estado del terreno ubicado entre Salvador Maciá, Cocuzza, Coronel Uzín y División de los Andes. Desde la Municipalidad de Paraná destacaron mejoras en seguridad e higiene urbana.
La Municipalidad de Paraná concretó la limpieza integral de un amplio predio ubicado en la zona del ex hipódromo, tras reiterados reclamos de vecinos por el estado de abandono del terreno y las complicaciones que generaba la presencia de malezas y vegetación densa.
El espacio intervenido se encuentra delimitado por las calles Salvador Maciá, José María Cocuzza, Coronel Uzín y División de los Andes. Según se informó, los trabajos permitieron mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en el sector.
La intervención se realizó a partir de actuaciones impulsadas por el área de Control Urbano, luego de que residentes de la zona manifestaran preocupación por la falta de mantenimiento del inmueble, especialmente por la escasa visibilidad y los inconvenientes generados para peatones y automovilistas.
En una primera etapa, la empresa propietaria del terreno, radicada en Córdoba, avanzó con tareas parciales de desmalezado. Sin embargo, permanecía sin intervención el frente lindante a calle Salvador Maciá, donde el crecimiento de monte y malezas continuaba generando inconvenientes.
Tras nuevas intimaciones al apoderado legal de la firma, finalmente se completó la limpieza total del espacio. El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, señaló que “se trató de una intervención que demandó seguimiento y constancia, priorizando siempre que el propietario asumiera su responsabilidad sobre el mantenimiento del terreno”.
El funcionario agregó que la situación representaba “un reclamo concreto de los vecinos” y destacó que se logró dar respuesta a la problemática planteada por quienes residen en la zona.
Desde el Municipio recordaron además que el mantenimiento de terrenos baldíos corresponde a sus propietarios, quienes deben garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 9377, vinculada a la emergencia sanitaria municipal y a la conservación de espacios de gran extensión dentro del ejido urbano.