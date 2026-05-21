Dos personas hospitalizadas tras choque entre un auto y una moto frente a plaza Borges

Dos personas resultaron lesionadas este viernes por la noche en un accidente de tránsito ocurrido frente a la plaza Borges de la cuidad de Paraná. Según fuentes policiales, el siniestro involucró un vehículo Volkswagen Gol, conducido por una joven, y una moto Honda 150, en la que viajaban un joven de 26 años y una joven de 23. Ambos ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital San Martín con politraumatismos.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con lo informado por la comisaria Daiana Albarraín, jefa de la Comisaría Sexta, el Gol circulaba por calle San Martín e intentó girar a la derecha en la intersección con Boulevard Perette. “Aproximadamente a las 19 tomamos conocimiento del accidente de tránsito, donde inmediatamente nos hicimos presentes en colaboración con las motocicletas del 911”, explicó a Elonce la oficial.

Los bomberos voluntarios y personal del 911 colaboraron en el traslado de los lesionados. “La peor parte la ha llevado la joven, que presenta una lesión bastante de consideración en uno de sus tobillos”, indicó.

En el hospital, ambos pacientes reciben atención médica y están siendo evaluados por lesiones y politraumatismos.

Responsabilidad y procedimientos

Según la investigación inicial, la conductora del Volkswagen Gol no contaba con licencia de conducir, motivo por el cual su vehículo fue retirado del lugar mediante grúa municipal. Personal de Accidentología Vial se encuentra trabajando para determinar la responsabilidad en el choque.

Dos personas lesionadas en un choque entre un auto y una moto

Ambos vehículos circulaban por calle San Martín en dirección norte-sur.

Intervención policial y medidas futuras

La comisaria destacó que el operativo contó con inspectores y personal policial de criminalística para garantizar un análisis de la escena. “Se trasladaron a los dos ocupantes de la moto al Hospital San Martín y se realizaron las pericias correspondientes sobre el vehículo involucrado”, indicó.

El caso permanece en investigación para determinar responsabilidades.