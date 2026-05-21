Paraná: Últimos días para inscribirse en los Juegos Deportivos de la Ciudad

Buscan promover el deporte, la recreación y el encuentro entre jóvenes paranaenses, con actividades para categorías Sub14, Sub16 y Sub18, tanto en femenino como masculino. Algunas disciplinas serán clasificatorias a los Juegos Juveniles Entrerrianos.
La Municipalidad de Paraná recuerda que hasta el lunes 25 de mayo inclusive, están abiertas las inscripciones para participar de la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, propuesta destinada a jóvenes de distintas categorías y disciplinas deportivas. Las competencias comenzarán el 9 de junio.
La iniciativa busca promover el deporte, la recreación y el encuentro entre jóvenes paranaenses, con actividades para categorías Sub14, Sub16 y Sub18, tanto en femenino como masculino. Algunas disciplinas serán clasificatorias a los Juegos Juveniles Entrerrianos.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó: “Estamos en proceso de inscripciones para los Juegos Deportivos de la Ciudad. En esta primera etapa del año, destinada sobre todo a estudiantes secundarios, tenemos algunos deportes que son clasificatorios a los Juegos Juveniles Entrerrianos, como natación, atletismo, hockey sobre césped, básquet, vóley y beach vóley”.
Además, destacó que habrá competencias propias del ámbito local: “Hay deportes con mucho arraigo en la ciudad, como el ajedrez, el boxeo, el canotaje y el fútbol femenino”.
Arbitelli remarcó la importancia de sumarse a la propuesta: “Venimos de ediciones anteriores muy interesantes y que vienen creciendo. Es muy importante que se inscriban, sobre todo por cuestiones de seguro y de logística”.
La convocatoria está dirigida a clubes, escuelas, comisiones vecinales, grupos de padres y también a jóvenes que deseen participar de manera individual en disciplinas específicas, siempre de un tutor responsable. “Tienen tiempo hasta el 25 de mayo inclusive. Van a encontrar una planilla sencilla con datos básicos como nombre, fecha de nacimiento y el nombre del equipo”, agregó el funcionario.
Competencias
Como sucede en las últimas temporadas, habrá competencias clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos y otras que solo se jugarán en la etapa local.
Las disciplinas y categorías clasificatorias a los Juegos Deportivos Entrerrianos serán: Básquet 3x3 Sub 14, Vóley Sub 14, Beach Vóley Sub 14, Hockey Sub 14, Natación Sub 14 y Atletismo Sub 15.
Las competencias que no serán clasificatorias a los Juegos Entrerrianos serán: Ajedrez Sub 16, Boxeo Sub 18, Fútbol femenino Sub 16, Básquet 3x3 Sub 16, Canotaje Sub 17, Voley Sub 16 y Deportes Adaptados.
Esta 3º edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad comenzará el 9 de junio en sus diferentes disciplinas.
Inscripciones
Los interesados deberán completar el formulario ingresando al sitio www.parana.gob.ar/convocatorias . Una vez completado este paso, deberán enviar la Lista de Buena Fe al siguiente email: juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com .
Podrán anotarse hasta el lunes 25 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, los equipos/atletas recibirán fixture, sedes, días y horarios de los encuentros.
Datos
Inscripciones: Hasta el 25 de mayo
Comienzo de competencias: 9 de junio
1° PASO: Completar Formulario: www.parana.gob.ar/convocatorias
2° PASO: Enviar inscripciones: juegosdeportivosdelaciudad@gmail.com
Disciplinas clasificatorias a Juegos Deportivos entrerrianos:
Básquet 3x3 Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Beach voley Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Hockey Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Natación Sub 14 (MASCULINO y FEMENINO)
Atletismo Sub 15 (MASCULINO y FEMENINO)
Disciplinas que no clasifican a juegos entrerrianos:
Ajedrez Sub16 (FEMENINO y MASCULINO)
Boxeo Sub18 (FEMENINO y MASCULINO)
Fútbol Femenino Sub16
Básquet 3x3 Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Canotaje sub 17 /MASCULINO y FEMENINO)
Vóley Sub16 (MASCULINO y FEMENINO)
Deportes adaptados