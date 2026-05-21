La Municipalidad de Paraná presentó la agenda de ferias y mercados emprendedores que se desarrollará durante el fin de semana largo por el 25 de Mayo. Las actividades incluirán propuestas gastronómicas, paseo de emprendedores y eventos temáticos en distintos puntos de la ciudad.

El subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, explicó a Elonce que las actividades se extenderán entre el sábado y el lunes y forman parte de una agenda impulsada junto al sector privado. “Es parte de una agenda más grande de actividades que propone la gestión municipal”, indicaron desde el municipio.

Sabores del Litoral en Sala Mayo

Uno de los eventos centrales será “Sabores del Litoral”, que se realizará en Sala Mayo con una edición especial patria por el 25 de Mayo. Participarán 44 emprendimientos de Paraná y la región vinculados a la producción gastronómica artesanal.

La propuesta incluirá conservas, licores artesanales, salames, quesos, blends de yerba y té, además de un patio gastronómico con comidas típicas de la fecha patria.

Bustamante señaló que el objetivo es “potenciar la gastronomía ligada a la producción local y mostrar la identidad de la región”.

Paseo Matero en plaza le Petit Pisant

Entre las emprendedoras que participarán estará Marcela, quien presentará blends de té elaborados con hebras, flores, frutas y especias. También ofrecerá degustaciones durante las jornadas. “Espero que vengan, prueben y disfruten de esta propuesta”, expresó.

Por su parte, Mónica Mucio, integrante del Paseo Matero, destacó la importancia de contar con espacios permanentes de comercialización. “Es una fuente de trabajo y nos ayuda muchísimo”, sostuvo.

Las propuestas que ofrece Paraná para este fin de semana por el feriado del 25 de Mayo

Locro, costillares y feria periurbana

Además de Sabores del Litoral en Sala Mayo y el Paseo Matero en plaza le Petit Pisant, también habrá actividades en el Mercado Sud y en la Feria de Salta y Nogoyá, donde se ofrecerán platos típicos como locro y costillares a la estaca.

Otra de las propuestas destacadas será la edición patria del domingo, de 9 a 18, en la feria periurbana en el Parque Botánico Leandro Alem. Allí participarán agrupaciones tradicionalistas y habrá actividades vinculadas al mundo ecuestre.

Las actividades se desarrollarán durante todo el fin de semana largo y estarán abiertas al público en distintos horarios.