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Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

Más de 900 estudiantes serán beneficiados por obras en una escuela de Concordia

La obra se realizará en la escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes y alcanzará a más de 900 estudiantes. El proyecto contempla reparaciones estructurales, impermeabilización, pintura y recambio de cañerías para mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

21 de Mayo de 2026
Escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes de Concordia.
Escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes de Concordia.

La obra se realizará en la escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes y alcanzará a más de 900 estudiantes. El proyecto contempla reparaciones estructurales, impermeabilización, pintura y recambio de cañerías para mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

La ciudad de Concordia será escenario de una nueva intervención en infraestructura escolar después de que el Gobierno de Entre Ríos confirmara la apertura de sobres para ejecutar obras de reparación en la escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes. La inversión oficial supera los 19 millones de pesos y apunta a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento educativo.

 

El acto administrativo se realizará el próximo martes 26 de mayo a las 10 en la sede de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Según se informó, el presupuesto oficial asciende a 19.256.262 pesos y el plazo previsto para concretar los trabajos será de 60 días corridos.

 

 

La escuela está ubicada sobre calle Próspero Bovino 1520 de Concordia y cuenta actualmente con una matrícula de 923 estudiantes. Desde Provincia señalaron que la obra permitirá resolver diversos problemas estructurales que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares.

 

Qué trabajos se realizarán en la escuela

 

El proyecto contempla distintas tareas destinadas a mejorar el funcionamiento general del edificio. Entre ellas figuran reparaciones de cubiertas y revoques, colocación de membranas impermeabilizantes y adecuación de canaletas y desagües.

 

Además, se prevé el reemplazo de cielorrasos deteriorados, trabajos de pintura interior y exterior y sellado de aberturas para evitar filtraciones y problemas de humedad.

 

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Escuela N° 17 Martín Miguel de Güemes.

 

La intervención también incluirá impermeabilización de muros y recambio de cañerías, medidas consideradas necesarias para poner en valor las instalaciones y garantizar mejores condiciones para alumnos y docentes.

 

Desde el Gobierno provincial indicaron que las obras permitirán fortalecer la infraestructura educativa en Concordia y brindar espacios más adecuados para la enseñanza y el aprendizaje.

 

Destacaron el impacto de la obra para estudiantes y docentes

 

El ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, destacó el alcance de la intervención y remarcó que beneficiará directamente a toda la comunidad educativa.

 

 

“Con esta intervención, los más de 900 estudiantes y el personal de la institución podrán contar con espacios seguros, adecuados y en mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares”, expresó el funcionario.

 

Además, Jacob sostuvo que este tipo de obras forman parte de una estrategia sostenida de inversión en edificios educativos entrerrianos.

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