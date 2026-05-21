AGMER Paraná repartió volantes en distintos puntos del departamento Paraná

En el marco del paro docente, AGMER Paraná realizó distintas actividades gremiales y de difusión en varios puntos del departamento Paraná.
En el marco del paro de 24 horas convocado por AGMER Central, desde AGMER Seccional Paraná se llevaron adelante distintas actividades gremiales y de difusión en varios puntos del departamento Paraná.
En la ciudad de Paraná, durante la mañana de este jueves 21, se realizó una jornada de volanteada en el acceso a la ciudad, en la intersección de Ruta Nacional 12 y Avenida Guido Marizza. La actividad consistió en la entrega de volantes informativos a los conductores que se detenían en los semáforos, “con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial de Rogelio Frigerio, la cual afectaría a las y los trabajadores de los entes públicos y al sistema jubilatorio entrerriano”.
El Secretario de Prensa, Mario Fuentes Godoy, destacó el acompañamiento de la gente “que mientras esperaba en el semáforo en sus vehículos se interesaba por conocer más acerca de la reforma, compartían situaciones personales o de familiares trabajadores activos, por jubilarse o jubilados y acompañaron recibiendo los volantes”.
Las acciones también se replicaron en distintos puntos del departamento. En Viale se desarrolló una volanteada en el ingreso a la ciudad por Ruta 12. En Crespo la actividad tuvo lugar en el ingreso a la ciudad por Ruta 12. Por su parte, en María Grande se realizó una asamblea y volanteada en la sede gremial ubicada en calle Sarmiento 285. Asimismo, en Hernandarias se sostendrá una asamblea permanente en la sede sindical sita en Eva Perón 53.
Durante la jornada se reiteró “el rechazo a cualquier intento de avance sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y se ratificó la defensa de la Ley 8732, entendiendo que las jubilaciones son un derecho conquistado por las y los trabajadores”.