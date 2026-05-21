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Sociedad Cambios en el régimen laboral

El recibo digital será obligatorio para el personal doméstico desde los salarios de mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó un nuevo esquema para empleadores de casas particulares. Los comprobantes deberán generarse únicamente a través de una plataforma online y ya no requerirán firma manuscrita.

21 de Mayo de 2026
Personal doméstico.
Personal doméstico.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó un nuevo esquema para empleadores de casas particulares. Los comprobantes deberán generarse únicamente a través de una plataforma online y ya no requerirán firma manuscrita.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo sistema de recibos de sueldo electrónicos obligatorios para el personal doméstico. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026, publicada en el Boletín Oficial, y comenzará a regir para los salarios devengados desde mayo de este año.

 

La disposición se enmarca dentro de la denominada Ley de Modernización Laboral y apunta a reemplazar gradualmente el uso de documentación en papel en las relaciones laborales de casas particulares. Según informó el organismo, el objetivo es simplificar trámites administrativos y facilitar el acceso digital a la información laboral tanto para empleadores como para trabajadores.

 

 

A partir de la entrada en vigencia de la normativa, quienes tengan contratado personal doméstico deberán emitir los recibos exclusivamente a través del servicio web “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio oficial de ARCA.

 

Cómo funcionará el nuevo sistema

 

Para generar el comprobante digital, los empleadores deberán ingresar con Clave Fiscal habilitada y seleccionar la ficha correspondiente al trabajador. Luego tendrán que cargar el período salarial, la remuneración y otros conceptos adicionales que integren la liquidación.

 

La resolución establece que la validación mediante Clave Fiscal será suficiente para garantizar la autenticidad del documento. De esta manera, ya no será necesaria la firma manuscrita del empleador sobre el recibo emitido digitalmente.

 

 

Además, las personas registradas como personal doméstico podrán acceder a sus recibos de sueldo y consultar aportes, contribuciones y constancias de pago desde el mismo portal o mediante el sistema “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

 

Qué ocurrirá con los pagos en efectivo

 

La normativa también contempla los casos en los que la remuneración se abone en efectivo. En esas situaciones, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado para dejar constancia del pago realizado.

 

 

El trabajador tendrá que firmar la copia que quede en poder del empleador, mientras que el otro ejemplar será entregado como comprobante de cobro. Según precisó ARCA, esa firma servirá únicamente para acreditar la recepción del dinero.

 

Desde el organismo señalaron que estas modificaciones forman parte del proceso de digitalización de trámites laborales y remarcaron que la implementación será obligatoria para todo el régimen de casas particulares. Para consultas adicionales, ARCA habilitó información específica dentro del micrositio “Casas Particulares” en su portal institucional.

Temas:

empleadas domésticas personal doméstico ARCA recibo de sueldo
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