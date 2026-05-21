Volcó al escapar de un control: estaba ebrio, llevaba álbumes y figuritas del Mundial

Un ciudadano peruano fue detenido en Mendoza luego de protagonizar una persecución sobre la Ruta Nacional Nº7 tras intentar evadir un control de Gendarmería Nacional. El hombre transportaba una importante cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026 que presuntamente buscaba ingresar de contrabando desde Chile.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas, perteneciente al Escuadrón 27 Uspallata de Gendarmería. Según informaron fuentes oficiales, los efectivos detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas por el medio de la ruta.

Cuando los uniformados intentaron detener la marcha del vehículo, el conductor aceleró y embistió el operativo montado por los gendarmes, lo que derivó en una persecución de varios kilómetros sobre la Ruta Nacional Nº7.

Terminó volcado y atrapado dentro del auto

Durante la fuga, el conductor perdió el control del Ford Focus y terminó volcando sobre la banquina. Como consecuencia del siniestro vial, quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser asistido por personal de Gendarmería.

Al socorrerlo, los efectivos advirtieron que el hombre presentaba un avanzado estado de ebriedad. Posteriormente, al inspeccionar el vehículo, descubrieron numerosas cajas cargadas con álbumes y paquetes de figuritas del Mundial 2026.

Toda la mercadería fue secuestrada y puesta a disposición de Aduana. De acuerdo a las fuentes del caso, el valor estimado de los productos supera los 17 millones de pesos.

Investigación federal y mercadería secuestrada

La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó verificar el domicilio del conductor y avanzar con consultas de antecedentes y una alerta migratoria. El detenido fue trasladado a la Comisaría 23, donde permanece alojado mientras continúa la investigación judicial.

Además del cargamento, las autoridades secuestraron el Ford Focus utilizado durante la maniobra de evasión y posterior persecución.

El nuevo álbum de figuritas del Mundial 2026 salió a la venta a comienzos de mayo y presenta valores récord. El ejemplar cuesta alrededor de 15 mil pesos, mientras que cada paquete con siete figuritas tiene un valor cercano a los 2 mil pesos.

Según se informó, el aumento respecto a la edición del Mundial de Qatar 2022 fue significativo: el álbum registró un incremento cercano al 1.900%, mientras que los paquetes multiplicaron su precio por trece.