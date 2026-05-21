Bullrich adelantó la presentación de su declaración jurada en medio del caso Adorni

Patricia Bullrich presentó este miércoles de manera anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la investigación judicial y política que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La presentación de la senadora nacional de La Libertad Avanza se concretó más de dos meses antes del plazo legal previsto para el 31 de julio. El movimiento político se produjo mientras continúa pendiente la declaración jurada que la propia Bullrich le había reclamado públicamente al funcionario durante una entrevista televisiva realizada semanas atrás.

La decisión de la legisladora fue interpretada dentro del oficialismo como una señal directa hacia Adorni para que avance con la difusión de sus bienes y reduzca el impacto político generado por la causa judicial que lo involucra.

Presión sobre el jefe de Gabinete

La jugada política también volvió a colocar bajo presión al presidente Javier Milei. Tras las declaraciones de Bullrich contra Adorni, el mandatario había asegurado que la presentación del documento del ex vocero presidencial iba a concretarse “en el corto plazo”.

Sin embargo, eso todavía no ocurrió. Incluso, un día después de las declaraciones del Presidente y de la legisladora, el propio jefe de Gabinete sostuvo que la senadora “lo spoileó” y confirmó que iba a despejar dudas mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Pese a esas declaraciones, los tiempos se dilataron y la declaración jurada aún no fue difundida. Hasta el momento, el entorno del funcionario nacional no confirmó cuándo se conocerá el documento.

Malestar en Casa Rosada

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos por la estrategia política impulsada por Bullrich. Sectores cercanos al Gobierno nacional manifestaron malestar por el impacto interno de la decisión.

Según consignó Noticias Argentinas, desde la Casa Rosada expresaron críticas hacia la legisladora y sostuvieron: “No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar”.