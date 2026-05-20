 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Quinta fecha de la fase de grupos

Sobre el final, River empató con Bragantino por la Copa Sudamericana

River empató 1 a 1 con Bragantino y quedó a un paso de clasificar a la próxima instancia. Lautaro Pereyra logró su primer tanto profesional con el Millonario.

20 de Mayo de 2026
River pierde con RB Bragantino.
River pierde con RB Bragantino. Foto: Infobae.

River empató 1 a 1 con Bragantino y quedó a un paso de clasificar a la próxima instancia. Lautaro Pereyra logró su primer tanto profesional con el Millonario.

River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana. Sobre el final del partido, Lautaro Pereyra logró la igualdad.

 

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

92 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Quintero volvió a sacudir desde lejos, Cleiton dejó un rebote largo y Lautaro Pereyra facturó con un derechazo a la red.

 

88 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO ESTUVO A CENTÍMETROS DEL EMPATE!

El colombiano sacudió un disparo frontal desde afuera del área que se fue al lado del palo izquierdo del arco de Bragantino.

 

86 minutos: excelente atajada de Franco Armani

El campeón del mundo apareció a tiempo en la línea de su arco para contener un cabezazo de Juninho Capixaba.

 

85 minutos: nueva tapada de Armani

Un rechazo de Pezzella hacia su propio arco obligó a una estirada del arquero para despejar el balón al tiro de esquina.

 

82 minutos: cuarto cambio en River Plate

Kendry Páez por Kevin Castaño.

 

78 minutos: buena atajada de Armani

El arquero de la Banda despejó un remate de José Herrera al córner.

 

72 minutos: tercer cambio en el Millonario

Lucas Silva por Giuliano Galoppo.

 

62 minutos: respondió River Plate

Juanfer Quintero intentó aprovechar un despeje corto de Cleiton, pero su intento en la puerta del área terminó en las manos del arquero.

 

60 minutos: se acercó Bragantino

Tras una pérdida de River Plate, José Herrera encaró a la defensa rival, enganchó para su zurda y sacó un remate que se fue al lado de un palo.

 

55 minutos: Kevin Castaño, segundo amonestado de River Plate

El volante central cometió una infracción en mitad de cancha y se llevó la cartulina amarilla. Se suma a Ulises Giménez, mientras que Juninho Capixaba está apercibido en el club brasileño.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Dos cambios en River: Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza y Santiago Lencina por Ian Subiabre.

Un cambio en Bragantino: Rodriguinho por Lucas Barbosa.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

37 MINUTOS: ¡SALAS ACARICIÓ EL EMPATE!

Facundo González lanzó un centro desde el lado izquierdo de la cancha que finalizó en un testazo desviado del ex Racing en el área chica.

 

34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!

Alix Vinicius De Souza aprovechó un centro de Isidro Pitta para estampar el 1-0 con un cabezazo en el área chica.

 

 

29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol

El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

 

18 minutos: todavía no se armó el partido

River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.

 

8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha

El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Temas:

River RB Bragantino Copa Sudamericana
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso