Sobre el final, River empató con Bragantino por la Copa Sudamericana

River empató 1 a 1 con Bragantino y quedó a un paso de clasificar a la próxima instancia. Lautaro Pereyra logró su primer tanto profesional con el Millonario.
River Plate empató 1-1 contra Bragantino y dio un paso clave para clasificarse a octavos de la Copa Sudamericana. Sobre el final del partido, Lautaro Pereyra logró la igualdad.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
92 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Quintero volvió a sacudir desde lejos, Cleiton dejó un rebote largo y Lautaro Pereyra facturó con un derechazo a la red.
¡LO EMPATÓ RIVER EN EL FINAL!
Gran remate de Juanfer Quintero que atajó el arquero Cleiton, pero apareció Lautaro Pereyra para empujarla y poner el 1-1 en el Monumental.@GiraltPablo
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88 MINUTOS: ¡JUANFER QUINTERO ESTUVO A CENTÍMETROS DEL EMPATE!
El colombiano sacudió un disparo frontal desde afuera del área que se fue al lado del palo izquierdo del arco de Bragantino.
86 minutos: excelente atajada de Franco Armani
El campeón del mundo apareció a tiempo en la línea de su arco para contener un cabezazo de Juninho Capixaba.
85 minutos: nueva tapada de Armani
Un rechazo de Pezzella hacia su propio arco obligó a una estirada del arquero para despejar el balón al tiro de esquina.
82 minutos: cuarto cambio en River Plate
Kendry Páez por Kevin Castaño.
78 minutos: buena atajada de Armani
El arquero de la Banda despejó un remate de José Herrera al córner.
72 minutos: tercer cambio en el Millonario
Lucas Silva por Giuliano Galoppo.
62 minutos: respondió River Plate
Juanfer Quintero intentó aprovechar un despeje corto de Cleiton, pero su intento en la puerta del área terminó en las manos del arquero.
60 minutos: se acercó Bragantino
Tras una pérdida de River Plate, José Herrera encaró a la defensa rival, enganchó para su zurda y sacó un remate que se fue al lado de un palo.
55 minutos: Kevin Castaño, segundo amonestado de River Plate
El volante central cometió una infracción en mitad de cancha y se llevó la cartulina amarilla. Se suma a Ulises Giménez, mientras que Juninho Capixaba está apercibido en el club brasileño.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Dos cambios en River: Lautaro Pereyra por Maximiliano Meza y Santiago Lencina por Ian Subiabre.
Un cambio en Bragantino: Rodriguinho por Lucas Barbosa.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
37 MINUTOS: ¡SALAS ACARICIÓ EL EMPATE!
Facundo González lanzó un centro desde el lado izquierdo de la cancha que finalizó en un testazo desviado del ex Racing en el área chica.
34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!
Alix Vinicius De Souza aprovechó un centro de Isidro Pitta para estampar el 1-0 con un cabezazo en el área chica.
¡GOL DE BRAGANTINO EN EL MONUMENTAL! Centro de Pitta para que Vinicius empuje de cabeza. El equipo brasileño le gana 1-0 a River en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. pic.twitter.com/i9xqn0LsFm— DSPORTS (@DSports) May 21, 2026
29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol
El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
18 minutos: todavía no se armó el partido
River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.
8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha
El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!