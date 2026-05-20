El cuerpo hallado calcinado en Bajada Grande era de Carlos Ramírez, desaparecido en 2022: “Queremos saber qué pasó”

La incertidumbre que durante casi cuatro años atravesó a la familia de Carlos Ramírez terminó de confirmarse en las últimas horas con una noticia devastadora. Estudios genéticos determinaron que los restos óseos hallados calcinados en 2024 en la zona de Punta del Mono, en barrio Bajada Grande de Paraná, pertenecían al hombre de 65 años desaparecido desde el 15 de noviembre de 2022.

La confirmación fue comunicada a los familiares a través de la Justicia. En diálogo con Elonce, Gonzalo Ramírez, hijo de Carlos, relató cómo recibieron la noticia. “Hace dos días me notificaron que un cuerpo que aproximadamente hace un año se encontró calcinado en la zona donde había desaparecido mi padre concuerda en un 98% con el ADN”, expresó.

Conmovido por la situación, agregó: “Recibir esta noticia fue muy duro”. Según explicó, además de informar el resultado genético, desde la investigación le comunicaron que la causa estaría cerrada, situación que generó indignación en la familia.

“Lo único que me dijeron fue que concuerdan los genes y nada más. También me dijeron que la investigación está cerrada, algo con lo que tampoco estoy de acuerdo”, sostuvo Gonzalo.

La familia cuestiona la investigación

Los familiares de Carlos Ramírez aseguraron que nunca recibieron respuestas claras sobre el avance de la causa ni explicaciones sobre la demora para identificar el cuerpo encontrado en Bajada Grande.

“Pregunté por qué tardaron tanto y no me dieron nada concreto”, señaló Gonzalo, quien además cuestionó que no se profundice la investigación sobre las circunstancias de la muerte de su padre.

Según contó, cuando consultó por qué no se abriría una nueva línea investigativa tras el hallazgo de un cuerpo calcinado, la respuesta que recibió fue que la Justicia no pudo determinar la causa de muerte. “Me dijeron que no pueden comprobar cómo falleció y que ellos ya habían cumplido con encontrarlo”, afirmó.

Por su parte, Cintia Ramírez, sobrina de Carlos, recordó cómo fueron los primeros días de búsqueda y las dificultades que atravesó la familia para obtener información. “Las cámaras lo tomaron en Chango Más y después nada. Nos llamaban esporádicamente para decirnos que lo seguían buscando”, relató.

El cuerpo hallado calcinado en Bajada Grande era de Carlos Ramírez

La mujer explicó que durante los primeros meses hubo rastrillajes con perros, drones y helicópteros, aunque nunca se encontraron pistas concretas sobre el paradero de Carlos. “Después era nada. Uno llamaba y preguntaba y decían que lo estaban buscando”, expresó.

“Queremos saber qué pasó”

El hallazgo de los restos óseos ocurrió en 2024 en una zona de difícil acceso conocida como Punta del Mono, en Bajada Grande. En aquel momento la Policía pidió “prudencia” y evitó confirmar la identidad de la víctima hasta contar con estudios científicos concluyentes.

Sin embargo, los familiares sostienen que el lugar ya había sido recorrido durante los operativos iniciales de búsqueda. “Nosotros ese lugar lo recorrimos. Inclusive los mismos animales anduvieron por ahí. Creemos que él no estaba ahí en ese momento”, planteó Gonzalo.

La familia insiste ahora en que la investigación debe continuar para esclarecer cómo murió Carlos Ramírez y por qué terminó en ese lugar. “Queremos saber qué pasó y lo único que nos dijeron es que está cerrada la causa”, lamentaron.

Cintia también recordó detalles de los últimos días previos a la desaparición. Contó que Carlos trabajaba como empleado municipal en el cementerio y que había salido de su casa con la intención de retirar dinero de un cajero automático.

“Quería ir al Walmart porque había un cajero. Repetía siempre lo mismo, que quería esa plata para comprarse un televisor por el Mundial”, explicó.

Un caso que sigue generando preguntas

La familia aseguró que nunca conocieron conflictos personales ni amenazas contra Carlos. “Era una persona de su casa, del trabajo y de la casa de mi papá. No era alguien de salir ni de tener problemas con otras personas”, indicó Cintia.

Sin embargo, reconocieron que semanas antes de la desaparición habían notado algunos cambios en su comportamiento. “Lo notábamos un poco raro, como ido, decía algunas incoherencias, pero nunca pensamos que le iba a pasar algo así”, contó.

Los familiares también cuestionaron que nunca se haya ofrecido una recompensa para obtener información sobre su paradero y remarcaron que la causa pasó por distintos fiscales sin avances concretos.

“Nunca hubo sospechosos. Cambiaron tres veces de fiscales y jamás dieron recompensa por mi tío”, afirmó Cintia.

Mientras la causa judicial permanece cerrada, la familia de Carlos Ramírez continúa reclamando respuestas. “Uno siente que algo le pasó desde el primer momento. Ahora queremos saber por qué y qué fue lo que ocurrió”, concluyeron.