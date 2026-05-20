Festejos 25 de Mayo: Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero, Tedeum, desfile e izamiento a la bandera

REDACCIÓN ELONCE
El Teatro 3 de Febrero será escenario este domingo 24 de mayo de una nueva edición de la Gala Patria organizada por la Municipalidad de Paraná. Habrá espectáculos musicales, intervenciones teatrales y propuestas de danza con entrada libre y gratuita. Agenda de actividades del lunes.
El Teatro 3 de Febrero volverá a convertirse en uno de los puntos centrales de las celebraciones patrias en Paraná con la realización de la tradicional Gala Patria, prevista para este domingo 24 de mayo desde las 20. El evento reunirá música, danza y teatro en una propuesta artística impulsada por la Subsecretaría de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad.
La directora del teatro, Francisca D' Agostino, destacó la importancia de sostener esta tradición cultural en la víspera de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. “Como todos los años, es una tradición hacer la vigilia artística de la noche anterior al 25 de mayo, poder festejar y celebrar nuestra patria, pero desde un lado artístico”, expresó.
Además, detalló que la gala fue pensada para integrar distintas disciplinas sobre el escenario. “Desde la Subsecretaría de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana se pensó en algo que pudiera abarcar varias disciplinas, por lo cual vamos a tener danza, música e intervenciones teatrales”, señaló la funcionaria, quien invitó al público a acercarse desde las 19.30, horario en que se abrirán las puertas de la sala.
Una propuesta artística con entrada libre y gratuita
Entre los espectáculos destacados de la noche estará la presentación de la Orquesta de Tango de la UADER, recientemente conformada y que ya tuvo una participación en el teatro el año pasado. También se presentará la artista Sofía Drey, encargada del cierre musical de la velada.
La danza tendrá un rol central con la participación de la Compañía Quimera, mientras que los actores Julián Vázquez, Ezequiel Caridad y Fabio Bonel protagonizarán intervenciones teatrales a lo largo de toda la gala. “Van a estar contando y acompañando al público durante toda la velada”, explicó D' Agostino.
En relación con el ingreso, la directora aclaró que no será necesario retirar entradas previamente. “No hacemos retiro previo de entradas. Tenemos una capacidad del teatro bastante grande y vamos a habilitar platea, palcos bajos, palcos altos y tertulia, por lo cual estamos tranquilos de que toda la gente que venga va a poder acceder”, afirmó.
Los actos oficiales continuarán el 25 de mayo
Las actividades conmemorativas seguirán el lunes 25 de mayo con el tradicional cronograma oficial organizado por el municipio. El secretario de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, brindó detalles de la jornada patriótica.
“Luego de esa intervención que realizarán Castelli, Belgrano y Moreno presentes en esta ficción que vamos a realizar celebrando la previa del 24 de mayo, el 25 a las 8 vamos a hacer el izamiento de la bandera en nuestra Plaza Primero de Mayo con autoridades civiles, militares y gubernamentales”, indicó el funcionario.
Posteriormente, las autoridades se trasladarán a la parroquia Sagrada Familia de Nazaret, ubicada sobre avenida Almirante Brown al 2500, donde se celebrará el tradicional Tedeum. “Aproximadamente a las 10.30, en la misma arteria, entre República de Entre Ríos y Gobernador Crespo, va a acontecer el desfile cívico militar”, precisó Clavenzani.
Desfile cívico militar y participación artística
El desfile contará con la participación de delegaciones del Ejército Argentino, efectivos de la Policía de Entre Ríos, instituciones educativas, clubes y distintas entidades de la ciudad. También habrá presencia artística con la actuación especial del Ballet Los Entrerrianos.
Clavenzani remarcó el valor simbólico de la jornada para la comunidad. “A las 8 se hace el izamiento de la bandera en conmemoración al 25 de mayo, cuando se efectuó allá en 1810 una gesta que dejó la semilla del primer gobierno patrio”, expresó.