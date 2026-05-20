Facultad de Trabajo Social firmó convenios con instituciones para que estudiantes realicen sus prácticas

REDACCIÓN ELONCE
La Facultad de Trabajo Social llevó adelante el acto de firma de convenios para las prácticas de tercer y cuarto año de la Licenciatura en Trabajo Social, destinadas a la realización de prácticas pre-profesionales en conjunto con organizaciones institucionales.
La Facultad de Trabajo Social de UNER llevó adelante el acto de firma de convenios para las prácticas de tercer y cuarto año de la Licenciatura en Trabajo Social, destinadas a la realización de prácticas pre-profesionales en conjunto con organizaciones institucionales público-estatales y público-societales.
Durante la actividad, desde la institución remarcaron a Elonce la relevancia académica, política y social de estos acuerdos, en un contexto marcado por las dificultades que atraviesa el sistema universitario público.
“Es un evento que es muy importante para nosotros porque reafirma el compromiso con la formación universitaria, con la universidad pública, con la inserción en los territorios, con la producción de conocimiento situado”, expresaron.
Además, señalaron que el desarrollo de estas prácticas implica un trabajo articulado entre múltiples actores: las organizaciones que reciben a los estudiantes, los equipos docentes y la propia universidad. “Las organizaciones institucionales, por un lado, reciben a los estudiantes también con mucho esfuerzo, en un momento de mucha demanda, de mucha sobrecarga. Igualmente alojan a los estudiantes para hacer sus prácticas allí; y de los equipos docentes también, que le ponen mucho empeño y dedicación a acompañar esa tarea”, indicaron.
En ese sentido, remarcaron que sostener estos procesos formativos constituye también una defensa concreta de la educación pública: “Significa para nosotros un refuerzo de esta apuesta a la universidad pública también en este contexto que es tan complejo para los estudiantes”.
Respecto al valor pedagógico de las prácticas, destacaron que exceden la formación estrictamente teórica. “Tiene que ver con un proceso de formación, con fortalecer ese proceso de formación que no tiene que ver solamente con lo teórico-metodológico, sino también con la formación en lo que tiene que ver con lo actitudinal, con el posicionamiento político, con lo humano también, con el aprender a desarrollar esas destrezas que hacen a lo que tiene que ver con la intervención profesional”, agregaron.
Asimismo, subrayaron el impacto territorial que generan los estudiantes en cada institución donde realizan sus prácticas: “Más allá de que sea un proceso de aprendizaje, también realizan aportes sustantivos a los territorios y a las instituciones donde realizan sus prácticas profesionales”.
Consultados sobre la cantidad de instituciones involucradas, explicaron que “son aproximadamente 18 convenios”. Y aclararon: “Lo que pasa es que algunos convenios se firman con instituciones a nivel general y después, por ejemplo, en el Hospital Escuela se realizan prácticas en distintos dispositivos, pero hay un solo convenio. En total son 18 convenios con 18 organizaciones”.
Finalmente, desde la Facultad vincularon esta iniciativa con el actual escenario de conflicto universitario y reafirmaron su postura en defensa del sistema público de educación superior.
“Esto es una apuesta a seguir sosteniendo también la educación pública, la universidad en un contexto que es de lucha. Recordamos que la semana que viene ya está definida que va a ser una semana de paro universitario”, señalaron.
Y concluyeron: “En ese sentido, sostenemos nuestras demandas, pero también, con el esfuerzo que eso implica, seguir sosteniendo los procesos de formación incluso en este contexto”. Elonce.com