Falleció el obrero entrerriano que fue atropellado por un camión mientras hacía tareas de bacheo en la Ruta 14

Luego de permanecer internado, en las últimas horas se confirmó la muerte del obrero entrerriano que había sido atropellado mientras trabajaba sobre la Ruta Nacional 14 esta mañana.

Se trata de Sergio Flor, oriundo de Durazno y residente en Gualeguay. El hombre había sufrido graves heridas luego de ser embestido por un camión mientras realizaba tareas de bacheo sobre la calzada.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:15 de este miércoles, a la altura del kilómetro 398 de la autovía, en territorio correntino. Según se informó, la víctima se encontraba desarrollando tareas de mantenimiento vial cuando fue impactada por un vehículo de gran porte.

Tras el violento choque, el conductor del camión continuó circulando, mientras que la víctima fatal fue asistida de urgencia y trasladada para recibir atención médica. El primer informe indicó que presentaba lesiones de carácter grave y fracturas en ambas extremidades inferiores.

El conductor fue interceptado tras un operativo

Luego del siniestro, personal de Gendarmería Nacional desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar e interceptar el camión varios kilómetros más adelante. El conductor quedó demorado a disposición de la Justicia.

De acuerdo a la información oficial, se trata de un ciudadano de nacionalidad brasilera, quien permanece vinculado a la causa mientras continúan las tareas investigativas para determinar las circunstancias del hecho.

Finalmente, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud que intentaron estabilizarlo, se confirmó la muerte de Flor horas después del accidente, como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Profundo dolor en Durazno y Gualeguay

La confirmación del fallecimiento generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Durazno, localidad de donde era oriundo, así como también en la ciudad de Gualeguay, donde residía actualmente.

La comunidad educativa de la Escuela Nº 35 “Juan Bautista Alberdi” expresó públicamente su dolor por la pérdida de quien era padre y abuelo de alumnos de la institución, además de exalumno y colaborador habitual en distintas actividades escolares.

“Acompañamos con mucho pesar a su familia y seres queridos en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso y deseando fortaleza y consuelo ante tan triste pérdida. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra comunidad educativa”, expresaron desde la institución a través de redes sociales.