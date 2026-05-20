Un camión atropelló a un obrero de Entre Ríos que hacía tareas de bacheo en la ruta 14  

Un camión atropelló a un operario en la Ruta 14

Un grave accidente de tránsito se registró este martes sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 398, en jurisdicción de Colonia Libertad, en la provincia de Corrientes.

De acuerdo a la información oficial brindada por la Comisaría del lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:15 horas y tuvo como damnificado a un hombre oriundo de la ciudad de Gualeguay.

Según se pudo establecer en las primeras actuaciones, el hombre se encontraba trabajando como operario en tareas de reparación de baches sobre la calzada asfáltica cuando, por causas que se investigan, fue embestido por un camión de gran porte.

Tras el impacto, el conductor del vehículo continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse. Minutos más tarde, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar al camión a la altura del kilómetro 390 de la misma ruta, procediendo a la demora de su chofer, un ciudadano de nacionalidad brasilera.

En cuanto al estado de salud de la víctima, el primer informe médico indicó que sufrió lesiones de carácter grave, presentando fracturas en ambas extremidades inferiores.

En el lugar trabajaron peritos especializados realizando las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.