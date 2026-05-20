 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Corrientes

Un camión atropelló a un obrero de Entre Ríos que hacía tareas de bacheo en la ruta 14  

La víctima, oriunda de Gualeguay, realizaba tareas de reparación sobre la calzada cuando fue embestida por el camión que se dio a la fuga, pero luego fue demorado por Gendarmería Nacional.

20 de Mayo de 2026
Un camión atropelló a un operario en la Ruta 14
Un camión atropelló a un operario en la Ruta 14

La víctima, oriunda de Gualeguay, realizaba tareas de reparación sobre la calzada cuando fue embestida por el camión que se dio a la fuga, pero luego fue demorado por Gendarmería Nacional.

Un grave accidente de tránsito se registró este martes sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 398, en jurisdicción de Colonia Libertad, en la provincia de Corrientes.

 

De acuerdo a la información oficial brindada por la Comisaría del lugar, el hecho ocurrió alrededor de las 10:15 horas y tuvo como damnificado a un hombre oriundo de la ciudad de Gualeguay.

 

Según se pudo establecer en las primeras actuaciones, el hombre se encontraba trabajando como operario en tareas de reparación de baches sobre la calzada asfáltica cuando, por causas que se investigan, fue embestido por un camión de gran porte.

Tras el impacto, el conductor del vehículo continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse. Minutos más tarde, personal de Gendarmería Nacional logró interceptar al camión a la altura del kilómetro 390 de la misma ruta, procediendo a la demora de su chofer, un ciudadano de nacionalidad brasilera.

 

En cuanto al estado de salud de la víctima, el primer informe médico indicó que sufrió lesiones de carácter grave, presentando fracturas en ambas extremidades inferiores.

 

En el lugar trabajaron peritos especializados realizando las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Temas:

Choque ruta 14 obrero Corrientes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso