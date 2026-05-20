Allanaron una vivienda por amenazas y secuestraron varias armas de fuego

Durante un procedimiento policial realizado en Colonia Loma Negra, en jurisdicción de Los Charrúas, Concordia, la policía concretó el secuestro de varias armas de fuego y detuvo a un hombre de 32 años.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría La Criolla en el marco de una causa por amenazas que se encontraba en etapa de investigación judicial.

La medida se concretó este martes luego de que la Justicia emitiera una orden de allanamiento sobre un domicilio de la zona rural.

Armas y cartuchos secuestrados

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una escopeta calibre 20, una escopeta calibre 28, una carabina de aire comprimido modificada, otra carabina de aire comprimido calibre 5.5 y una carabina calibre .22 LR con mira telescópica.

Además, incautaron 18 cartuchos calibre 20 sin percutar, tres cartuchos vacíos y percutados del mismo calibre y un teléfono celular marca Samsung.

Como resultado del operativo, un hombre de 32 años quedó aprehendido por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, mientras continúa la investigación por las amenazas denunciadas.