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Con un bochornoso arbitraje, Boca empató 1 a 1 con Cruzeiro y complicó su clasificación a la Copa Libertadores

Con un gol mal anulado, un penal no otorgado y un tanto concedido a la visita, Boca empató con Cruzeiro y ahora depende de una victoria en la última fecha para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

19 de Mayo de 2026
El árbitro Jesús Valenzuela tuvo polémicas decisiones.
El árbitro Jesús Valenzuela tuvo polémicas decisiones. Foto: La Nación.

Con un gol mal anulado, un penal no otorgado y un tanto concedido a la visita, Boca empató con Cruzeiro y ahora depende de una victoria en la última fecha para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca igualó 1-1 con Cruzeiro en un partido en el que su rendimiento fue de mayor a menor y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

 

EL XENEIZE NO PUDO CON UNO MÁS EN UNA NOCHE POLÉMICA EN LA BOMBONERA | Boca 1-1 Cruzeiro | RESUMEN

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “Xeneize” ganaba desde los 15 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Miguel Merentiel, aunque el defensor Fagner igualó el partido en ocho minutos del segundo tiempo con una polémica mano de por medio.

 

Además, la visita jugó con 10 hombres desde los 22 minutos del segundo tiempo, luego de una patada muy dura del mediocampista Gerson sobre el volante Leandro Paredes. En el cierre del partido, le anularon mal un gol a Boca y posteriormente no revisó un claro penal en el cierre del partido, consignó NA.

 

Merentiel anot&oacute; el tanto de Boca. Foto: La Naci&oacute;n.
Merentiel anotó el tanto de Boca. Foto: La Nación.

Complicado su camino para los octavos de final

 

La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que escolta el grupo con siete unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con ocho puntos.

 

En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30.

Temas:

Boca Cruzeiro Copa Libertadores
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