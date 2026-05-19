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Paraná Habrá corte programado

Se harán trabajos de enlaces este miércoles para optimizar el servicio de agua potable

Este miércoles se realizará un corte programado de agua en el sector de calle Candiotti, entre Av. Francisco Ramírez y Sud América, por trabajos de enlace de nueva cañería. El servicio se normalizará de forma progresiva desde el jueves.

19 de Mayo de 2026
Mañana.
Mañana.

Este miércoles se realizará un corte programado de agua en el sector de calle Candiotti, entre Av. Francisco Ramírez y Sud América, por trabajos de enlace de nueva cañería. El servicio se normalizará de forma progresiva desde el jueves.

Este miércoles se llevarán a cabo trabajos de enlace de una nueva cañería a la red de agua potable existente en calle Candiotti, en el tramo comprendido entre Av. Francisco Ramírez y Sud América, en la ciudad de Paraná. Las tareas forman parte de la obra de saneamiento profundo de la trama vial y requerirán un corte programado del suministro en el sector, con el objetivo de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

 

El restablecimiento total del servicio para todos los vecinos está previsto para el día jueves, pero se irá realizando de manera progresiva a medida que se finalicen las conexiones domiciliarias, por lo que habrá hogares que recibirán agua el mismo miércoles.

Corte programado por conexión de nueva cañería en calle Candiotti

 

Los avances corresponden a los trabajos en el marco de la obra denominada "Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná", mediante la cual se ejecutó la renovación de la red de distribución de agua potable en calle Francisco Antonio Candiotti, en el tramo que se extiende desde Av. Francisco Ramírez hasta calle Sud América.

Este miércoles habrá corte programado de agua por obras

El servicio de agua se restablecerá de manera progresiva

Las obras realizadas consistieron en la colocación de una nueva cañería distribuidora, instalada bajo la vereda y en forma paralela a la antigua cañería, permitiendo mantener el servicio durante la mayor parte del proceso constructivo. Los trabajos ejecutados incluyeron excavación de zanja y colocación de la nueva cañería distribuidora, provisión e instalación de válvulas esclusas, instalación de hidrantes sobre la nueva red y pruebas hidráulicas necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Temas:

corte de agua agua potable Paraná
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