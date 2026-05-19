El presidente de Rowing anticipó el encuentro de Capibaras XV y analizó su gestión

El presidente del Paraná Rowing Club, Adolfo Cislaghi, visitó el programa “El Once Deportivo”, que se emite martes y jueves por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, para anticipar la histórica presentación que tendrá lugar en la cancha del club este sábado. “Hoy verla convertida en estadio (a Tortuguitas) y cómo está increíble, emocionante. Qué belleza”, destacó Cislaghi al hablar de la transformación de la Tortuguita.

El dirigente resaltó la importancia del partido, ya que será la primera vez que un encuentro profesional de rugby se realice en Entre Ríos. “Es el primer partido profesional e internacional también porque es un equipo de Chile”, explicó.

Foto: Elonce.

Además, Cislaghi enfatizó la relevancia de la infraestructura y la organización del club para este evento. “Hicimos un vestuario nuevo. Es una obra muy importante", subrayó.

Obras y crecimiento: un club en constante evolución

El Paraná Rowing Club ha apostado a la modernización de sus instalaciones para responder a la creciente demanda de sus deportistas y al impacto de eventos internacionales. Cislaghi explicó que estas mejoras no solo benefician al rugby, sino también a otras disciplinas: “A nivel económico seguramente ha sido importante la inversión, pero no solamente en el rugby, sino la imagen del club también, porque va a tener visibilidad a nivel internacional”.

En el programa, el presidente habló también sobre la diversidad deportiva del club, que incluye hockey, básquet, vóley, natación y vela, entre otros. “A mí me encanta la vela y quiero navegar a vela y lo fomento mucho porque es un deporte hermoso”, comentó. Esta pluralidad exige una planificación cuidadosa, explicó Cislaghi, para equilibrar recursos y espacios: “Todo el tiempo estás midiendo para no errarle y también a la que vos querés más o bancas más”.

La natación, por ejemplo, ha experimentado un crecimiento notable con 500 miembros activos. Además, la instalación de una pileta semiolímpica techada permitirá entrenar todo el año. “La estamos colocando el mes que viene, calculo que la vamos a inaugurar. Es un domo con agua caliente de la pileta de Yarará”, comentó el dirigente, destacando la calidad de la obra.

Foto: Elonce.

Preparativos para el encuentro internacional

Para el próximo partido, el club espera una gran concurrencia. Cislaghi señaló que 7.000 personas podrán asistir, y que los menores de 14 años ingresarán gratis acompañados de un adulto. “Ya hay 3.000 vendidas. Con el aditivo de que los menores de 14 años no paga”, expresó.