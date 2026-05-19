A 16 años del histórico ascenso de Patronato a la B Nacional: “Fue una locura”, recordó un ex jugador

El 19 de mayo de 2010 quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas rojinegros. A 16 años del histórico ascenso de Patronato a la B Nacional, uno de los protagonistas de aquella noche inolvidable, Gabriel Graciani, revivió en Elonce las emociones de un logro que marcó un antes y un después en la historia del club paranaense.

Patronato derrotó 2 a 0 a Santamarina en un estadio Presbítero Bartolomé Grella colmado y selló así su regreso al profesionalismo luego de 37 años. Los goles de Diego Jara desataron una celebración histórica que todavía permanece intacta en el corazón de jugadores e hinchas.

“Son recuerdos que quedan grabados en la memoria para siempre. Tuvimos la posibilidad y la suerte de lograr ese segundo ascenso en poco tiempo. Veníamos del año anterior de haber perdido la final con Boca Unidos y para nosotros era un gran desafío este partido contra Santamarina”, recordó Graciani.

Un camino de esfuerzo y revancha

El ex futbolista rojinegro destacó que aquel ascenso fue la consecuencia de varios años de lucha y de un proceso deportivo que tuvo momentos difíciles.

“Habíamos tenido la suerte de ganar en la ida y sabíamos que no iba a ser fácil, pero por suerte se nos dio. Fue un partido lindo y una noche muy linda, que quedó grabada en el recuerdo de todos nosotros. Fue algo inexplicable”, expresó.

Patronato había quedado muy cerca del ascenso la temporada anterior, cuando perdió la final frente a Boca Unidos. Sin embargo, el plantel logró reponerse y construir una campaña sólida que terminó con la histórica conquista del Nacional B.

“Arrancamos jugando la liga local y después el Argentino B. Veníamos perdiendo finales y semifinales, pero logramos el ascenso al Argentino A, después perdimos la final por el Nacional B y tuvimos una revancha. Poder llegar al profesionalismo era coronar años de lucha”, relató Graciani.

El ex mediocampista también recordó algunos momentos determinantes del torneo, especialmente el pentagonal final y la serie semifinal ante Cipolletti. “Teníamos que ganar sí o sí para pasar a semifinales. Después vino el partido con Cipolletti, que perdemos de visitante y acá lo empatamos sobre la hora y lo logramos ganar. Son cosas lindas que hoy podemos disfrutar y recordar”, señaló.

La noche inolvidable en Paraná

Graciani reconoció que el festejo posterior al ascenso fue una verdadera locura popular en Paraná. “Ese ascenso fue algo inexplicable. Terminó el partido y nos fuimos directamente a la Plaza Primero de Mayo. Cuando llegamos estaba repleta de gente. Era impresionante”, recordó emocionado.

Además, describió el recorrido interminable por el centro de la ciudad junto a cientos de hinchas rojinegros. “La vuelta por la plaza y la Catedral fue interminable. No podíamos avanzar. Son cosas que quedan grabadas en el recuerdo y no se olvidan así nomás”, sostuvo.

A 16 años del histórico ascenso de Patronato a la B Nacional

El ex jugador también valoró el sentido de pertenencia de aquel plantel conformado en gran parte por futbolistas que venían desde las categorías locales y regionales. “Había jugadores que la veníamos peleando desde abajo, como Sebastián Bértoli, Lucas Márquez, Leo Ferrero y el Negro Andrade. Se había conformado un gran equipo y pudimos lograr ese tan ansiado ascenso”, afirmó.

Actualmente integrante del cuerpo técnico de Patronato, Graciani destacó el crecimiento institucional del club durante estos años y el orgullo de seguir formando parte de la historia rojinegra. “Ser parte del profesionalismo y de los ascensos históricos del club a uno lo enorgullece y hace que nunca bajemos los brazos”, manifestó.

El agradecimiento al hincha rojinegro

Sobre el final de la entrevista, Graciani dejó un mensaje especial para los simpatizantes de Patronato, a quienes consideró fundamentales en cada etapa del club.

“El mensaje siempre es de agradecimiento. Al hincha genuino que siempre nos acompañó. El reconocimiento que tienen hacia uno reconforta el alma. En Patronato siempre se luchó y se sufrió, pero la premisa siempre es no bajar los brazos y seguir metiéndole para adelante”, concluyó.