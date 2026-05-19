Neurólogo explicó el cuadro que sufrió Gabriel "Monito" Díaz tras la patada en la cabeza

El médico neurólogo Santiago Sanfilippo explicó a Elonce cuáles son las consecuencias que puede generar un traumatismo de cráneo y detalló los síntomas de alarma que deben tenerse en cuenta tras un golpe fuerte en la cabeza.

Las declaraciones se dieron luego del episodio ocurrido durante el partido entre Patronato y Chacarita, cuando el jugador Gabriel "Monito" Díaz recibió una patada en la cabeza, perdió el conocimiento y sufrió convulsiones dentro del campo de juego.

“El traumatismo de cráneo puede producir distintos cuadros según la gravedad del golpe”, indicó el especialista en diálogo con Nunca es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

Se recordará que a los 15 minutos del encuentro entre el rojinegro y el funebrero se vivió el momento más dramático de la noche. Gabriel Díaz intentó despejar la pelota de cabeza en la mitad de la cancha y recibió un fuerte impacto en el rostro cuando Favio Cabral levantó el pie para disputar el balón. El defensor de Patronato cayó desplomado sobre el césped y generó preocupación inmediata, pudo conocer Elonce.

Cuáles son los signos de alarma

Sanfilippo explicó que uno de los principales síntomas de alerta es la pérdida de conocimiento inmediata tras el impacto. “Si hay pérdida de conocimiento y el paciente queda totalmente desmayado, eso es importante tenerlo en cuenta”, señaló.

"Gabriel Díaz" Por la patada que recibió el jugador de Patronato que tuvo que ser traslado en ambulancia. pic.twitter.com/cH8Vg5FFBp — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 17, 2026

Dolor de cabeza, desorientación y sangrado

Además, indicó que las convulsiones posteriores al golpe también representan un signo de gravedad. “Puede haber episodios convulsivos tónico-clónicos, con movimientos involuntarios, mordedura de lengua y tensión mandibular”, describió.

El especialista mencionó otros síntomas que pueden aparecer luego de un traumatismo, incluso cuando no existen convulsiones ni desmayos. Entre ellos enumeró confusión, desorientación, somnolencia, irritabilidad y cambios de conducta.

También advirtió sobre la aparición de dolores de cabeza persistentes que aumentan con el paso de las horas y no ceden con analgésicos comunes.

Otro signo importante es el sangrado por nariz u oídos. “Eso puede indicar fractura de la base del cráneo”, explicó Sanfilippo.

Qué hacer ante un golpe fuerte en la cabeza

El neurólogo remarcó que, frente a un traumatismo importante, lo primero es evitar mover al paciente. “No hay que sacudirlo ni pegarle cachetadas para despertarlo porque se puede agravar una lesión cervical o medular” , sostuvo.

En caso de sangrado, recomendó realizar presión con una gasa o elemento limpio hasta la llegada de asistencia médica.

Además, alertó que si existe un objeto incrustado en el cráneo no debe retirarse bajo ninguna circunstancia.

Neurólogo explicó el cuadro que sufrió Gabriel "Monito" Díaz tras la patada en la cabeza

Los distintos grados de traumatismo

Sanfilippo explicó que los traumatismos de cráneo se dividen en distintos niveles de gravedad.

El cuadro más leve es la conmoción cerebral, que puede incluir pérdida de conocimiento, amnesia del episodio y dolor de cabeza, aunque sin lesiones visibles en estudios como tomografías. “Seguramente eso fue lo que le ocurrió al jugador Gabriel Díaz”, consideró el especialista.

Gabriel "Monito" Díaz, jugador de Patronato (foto Elonce)

En un segundo nivel aparece la contusión cerebral, donde pueden existir hemorragias y lesiones más complejas.

El cuadro más grave es la lesión axonal difusa, que implica daño en las conexiones neuronales, múltiples microhemorragias y posibles estados de coma.

El seguimiento médico después del golpe

El neurólogo indicó que, cuando los estudios médicos son normales y el paciente recupera rápidamente la conciencia, generalmente no quedan secuelas importantes.

Sin embargo, aclaró que el monitoreo posterior sigue siendo fundamental. “Hay que hacer controles al mes y luego a los tres meses para evaluar cualquier síntoma nuevo, como dolores de cabeza o cambios neurológicos”, afirmó.

Finalmente, Sanfilippo destacó que los traumatismos de cráneo son más frecuentes de lo que muchas veces se cree y recordó que este tipo de lesiones pueden ocurrir tanto en el deporte como en peleas callejeras, accidentes domésticos o laborales.