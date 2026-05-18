River: a las lesiones de Driussi, Montiel y Moreno se sumó otra baja para la final ante Belgrano

River Plate recibió otra mala noticia en la previa de la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano. A las ausencias ya confirmadas de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, ahora se sumó la lesión de Matías Viña.

El lateral uruguayo sufrió un desgarro en el aductor de la pierna derecha y tendrá entre dos y tres semanas de recuperación, por lo que quedó descartado para el partido decisivo del próximo domingo y también para los compromisos de Copa Sudamericana.

La lesión representa un nuevo problema para el entrenador Eduardo Coudet, especialmente porque Viña atravesaba uno de sus mejores momentos desde su llegada al club y había mostrado un buen rendimiento en el último encuentro frente a Rosario Central.

Una baja sensible para el equipo de Coudet

El exfutbolista de Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth, Sassuolo y Flamengo había ganado terreno dentro del plantel debido a los problemas físicos de Marcos Acuña y aparecía como una alternativa importante para la definición ante el Pirata.

Sin embargo, el desgarro lo marginará no solo de la final del campeonato local, sino también de los partidos frente a Red Bull Bragantino y Blooming por la Copa Sudamericana.

Ante este panorama, el cuerpo técnico deberá volver a apostar por Marcos Acuña, que tampoco se encuentra en plenitud física, o improvisar con Facundo González sobre el sector izquierdo de la defensa.

River llega condicionado a la final

Las lesiones se transformaron en una de las principales preocupaciones para River en el tramo decisivo de la temporada. Además de las bajas de Montiel, Moreno, Driussi y ahora Viña, también continúa fuera de las canchas Agustín Ruberto, quien sigue recuperándose y no estará disponible en el corto plazo.

La acumulación de ausencias obliga a Coudet a reorganizar el equipo para un partido que se anticipa exigente desde lo físico y lo futbolístico.

Con varias piezas importantes fuera de combate, River llegará condicionado a la final frente a Belgrano, en busca de un nuevo título local pese a las dificultades que atraviesa el plantel.