 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

CONADU anunció una semana de paro en universidades públicas de todo el país

La CONADU confirmó una semana de paro nacional en universidades públicas del país del 25 al 31 de mayo en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

18 de Mayo de 2026
Semana completa.
Semana completa.

REDACCIÓN ELONCE

La CONADU confirmó una semana de paro nacional en universidades públicas del país del 25 al 31 de mayo en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una semana completa de paro nacional en universidades públicas de todo el país, que se llevará adelante entre el 25 y el 31 de mayo, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno nacional y los reclamos por financiamiento del sistema universitario.

 

La decisión fue tomada en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio, tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo, que según estimaciones de los organizadores reunió a más de un millón de personas en defensa de la educación pública.

Desde el sindicato señalaron que el escenario se agravó por la falta de respuestas oficiales, la ausencia de convocatorias paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que profundizó el malestar en las casas de estudio.

Plan de lucha en universidades de todo el país

 

El plan de lucha de CONADU incluirá una semana completa de paro, clases públicas, movilizaciones y distintas acciones de protesta en universidades nacionales de todo el país.

Además, la federación prevé coordinar medidas junto al Frente Sindical Universitario con el objetivo de ampliar el alcance de las protestas y fortalecer el reclamo conjunto frente al Gobierno nacional.

 

“La universidad pública se defiende”

 

En ese marco, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó: “La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha”.

El conflicto universitario continúa en ascenso y se espera que la medida de fuerza tenga un fuerte impacto en el normal desarrollo de clases en las universidades públicas durante la última semana de mayo.

Temas:

conadu docentes universitarios Paro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso