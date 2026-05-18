CONADU anunció una semana de paro en universidades públicas de todo el país

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció una semana completa de paro nacional en universidades públicas de todo el país, que se llevará adelante entre el 25 y el 31 de mayo, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno nacional y los reclamos por financiamiento del sistema universitario.

La decisión fue tomada en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio, tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada el 12 de mayo, que según estimaciones de los organizadores reunió a más de un millón de personas en defensa de la educación pública.

Desde el sindicato señalaron que el escenario se agravó por la falta de respuestas oficiales, la ausencia de convocatorias paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que profundizó el malestar en las casas de estudio.

Plan de lucha en universidades de todo el país

El plan de lucha de CONADU incluirá una semana completa de paro, clases públicas, movilizaciones y distintas acciones de protesta en universidades nacionales de todo el país.

Además, la federación prevé coordinar medidas junto al Frente Sindical Universitario con el objetivo de ampliar el alcance de las protestas y fortalecer el reclamo conjunto frente al Gobierno nacional.

“La universidad pública se defiende”

En ese marco, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó: “La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha”.

El conflicto universitario continúa en ascenso y se espera que la medida de fuerza tenga un fuerte impacto en el normal desarrollo de clases en las universidades públicas durante la última semana de mayo.