Se viene la 9° edición del Concurso de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez

REDACCIÓN ELONCE
Se realizará en Paraná la novena edición del Concurso de la Empanada de Pescado en el marco de una feria gastronómica y artesanal en la rotonda del Monumento Pescador de Puerto Sánchez.
La ciudad de Paraná se prepara para una nueva edición del tradicional Concurso de la Empanada de Pescado, que este año celebrará su novena edición en el marco de una feria gastronómica y artesanal que se desarrollará el próximo fin de semana en la rotonda del Monumento Pescador de Puerto Sánchez.
El evento tendrá lugar los días 23 y 24, aunque el concurso principal se realizará el sábado 23 a partir de las 17. La propuesta forma parte de una iniciativa impulsada por emprendedores y vecinos de Puerto Sánchez, quienes buscan revalorizar la gastronomía local y su identidad cultural vinculada al río.
Según explicó la organizadora Mariana Ríos, la actividad había quedado pendiente de Semana Santa, pero finalmente fue reprogramada para este fin de semana patrio. “No lo podíamos dejar pasar porque para nosotros es un evento importante, es darle relevancia a nuestra empanada, que es el plato emblema de Puerto Sánchez”, señaló.
Una competencia con tradición y jurado especializado
El concurso contará con seis participantes inscriptos, entre ellos concursantes de Paraná, de la localidad de Feliciano y un representante de la provincia de Córdoba, aunque uno de los cupos aún resta confirmación.
Ríos destacó que el certamen mantiene un fuerte espíritu competitivo y tradicional, con varias ediciones que ya cuentan con ganadores históricos que vuelven a defender su título. “Hay un par de campeonas que defienden el título, siempre hay chicanas entre ellos”, comentó.
El jurado estará conformado por representantes municipales, especialistas gastronómicos y figuras reconocidas del ámbito local. Entre ellos se destaca el doctor Pablo Basso, a quien los organizadores definen como “catador experto”, y Carina Ramos, madrina de la fiesta de la empanada de pescado.
Feria gastronómica, artesanos y actividades culturales
Además del concurso, durante ambas jornadas habrá una feria gastronómica con distintas propuestas culinarias. No solo se ofrecerán empanadas de pescado de río, sino también otras variedades, además de pescado frito, panificados y productos para el mate.
El evento también contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán artesanías, tejidos y productos de la economía social, en un espacio pensado para impulsar las ventas y el trabajo de pequeños productores.
“Lo que buscamos es que la gente venga, disfrute y pueda ayudar a una familia comprando una empanada, un budín o lo que sea”, destacó la organizadora.
Música y propuesta para toda la familia
Si bien aún se están confirmando los números artísticos, la organización adelantó que habrá propuestas musicales para acompañar las jornadas, adaptadas a los horarios y condiciones del evento.
La iniciativa se ha consolidado como una de las actividades más representativas de Puerto Sánchez, combinando gastronomía, tradición y cultura popular en un espacio de encuentro para vecinos y turistas.
Con la expectativa puesta en una gran concurrencia, la novena edición del concurso de la empanada de pescado de río promete volver a poner en valor uno de los sabores más identitarios de la costa paranaense.