Muerte de niño en el hospital de Villaguay: "ingresó con un cuadro crítico y se activaron todas las alertas"

La muerte de un niño en el Hospital Santa Rosa de Villaguay generó conmoción y fuertes cuestionamientos hacia la atención médica brindada en el nosocomio. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando un bebé de 11 meses falleció luego de haber ingresado en estado crítico.

Tras conocerse el desenlace, familiares del menor manifestaron su dolor y denunciaron presuntas irregularidades en la atención, situación que derivó en momentos de tensión dentro de la institución sanitaria.

En ese contexto, el director del Hospital Santa Rosa, Federico Reichel, dialogó con Elonce y brindó detalles sobre el accionar del personal médico durante la emergencia. El profesional expresó sus condolencias a la familia y defendió el trabajo realizado por los equipos de salud que intervinieron en el caso.

“Como director de la institución ya hace más de dos años, quiero brindar mi acompañamiento y el sentimiento de pésame para la familia que tuvo la pérdida de este integrante”, manifestó Reichel al comienzo de la entrevista. Además, sostuvo que comprendía la sensibilidad y el impacto que generó la situación en la comunidad de Villaguay.

El hospital defendió el accionar médico

El director del hospital afirmó que se activaron todos los protocolos previstos para una emergencia pediátrica y remarcó que el personal requerido estuvo presente en el lugar durante la atención del menor. “El accionar médico y los protocolos ante un caso de emergencia como fue esto, están todos revisados, evaluados y se cumplieron a la perfección”, aseguró a Elonce.

Asimismo, detalló que “todo el personal médico que debía estar presente en ese momento para la atención de un cuadro crítico fue convocado y estuvo presente para la atención”. Según indicó, pese al esfuerzo realizado por médicos y enfermeros, no pudieron evitar el fallecimiento del bebé.

“Lamentablemente, a pesar de todos los refuerzos que hizo el cuerpo médico y de enfermería que estuvo trabajando, tuvimos que lamentar la pérdida de este paciente”, expresó el profesional a Elonce, quien además señaló que este tipo de episodios representan uno de los momentos más difíciles para quienes integran el sistema de salud.

Durante la entrevista, Reichel evitó brindar precisiones sobre el cuadro clínico que presentaba el niño al momento de ingresar al hospital. Argumentó que existe secreto profesional y que no corresponde revelar información sensible vinculada a un paciente fallecido.

“Ingresó con un cuadro crítico”

No obstante, el director confirmó que el menor llegó al hospital en estado delicado y que la gravedad de la situación obligó a activar todas las alertas internas del establecimiento sanitario. “Lo único que te puedo decir es que ingresó con un cuadro crítico, el cual activó todas las alertas de los sistemas dentro del hospital”, afirmó.

En relación con los cuestionamientos planteados por la familia, Reichel indicó que estuvo presente en el hospital mientras se desarrollaban momentos de tensión y que dialogó personalmente con allegados del niño. “Yo fui convocado a la institución y pude hablar con parte de la familia que estaba en ese momento ahí, brindándole todas las explicaciones necesarias”, relató.

El director sostuvo que entendía el dolor de los padres y recordó que, como médico, atravesó situaciones similares a lo largo de su carrera profesional. “Muchas veces uno hace todo lo humanamente posible para salvar un paciente y aun así tiene que salir y dar la peor noticia que nos toca a nosotros los médicos, que es el fallecimiento”, expresó a Elonce.

También remarcó el impacto emocional que implica la muerte de un paciente pediátrico. “Imaginate cuán duro es cuando esto se trata de un paciente pediátrico. Es una de las situaciones más difíciles que vivimos como médicos”, señaló durante la entrevista radial.

La investigación y los reclamos de la familia

Tras el fallecimiento del menor, comenzaron a circular versiones sobre una presunta mala atención médica y posibles denuncias judiciales vinculadas al caso. Sin embargo, el director del Hospital Santa Rosa aclaró que hasta el momento no recibieron ninguna notificación formal por parte de la Justicia. “No tenemos hasta el momento ningún tipo de manifestación. No ha llegado ningún pedido de informe”, afirmó Reichel.

De todos modos, garantizó que el hospital colaborará con cualquier requerimiento que pudiera surgir en el marco de una eventual investigación. “Estamos dispuestos para dar todas las explicaciones y brindar todas las respuestas que tengamos que dar”, aseguró el funcionario a Elonce. Además, remarcó que tanto él como el personal sanitario se encuentran a disposición de la Justicia y de la familia del menor.

El caso provocó una fuerte repercusión en Villaguay debido a la sensibilidad del hecho y a las escenas de tensión registradas en el hospital tras conocerse el fallecimiento del niño. Mientras la familia exige respuestas y cuestiona la atención recibida, desde la dirección del nosocomio insistieron en que se cumplieron los protocolos establecidos para atender una emergencia crítica.

Reichel cerró sus declaraciones reiterando su predisposición para aclarar lo sucedido. “Entiendo que esto genere muchas dudas y muchas preguntas y estoy a disposición de todo lo que esté a mi alcance como director, siempre protegiendo el secreto profesional de este caso”, concluyó.