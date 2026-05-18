Lo despidieron de una carnicería y le incendió la camioneta al dueño

Le echaron y le prendió fuego la camioneta a su jefe

Un violento episodio ocurrió en Castelar, donde un hombre que había sido despedido de una carnicería incendió la camioneta del dueño del comercio y luego escapó en bicicleta. La secuencia fue registrada por vecinos de la zona, quienes además reclamaron que el 911 no envió asistencia al lugar.

El hecho sucedió el pasado viernes sobre calle Bartolomé Mitre al 2400. Según mostraron las imágenes difundidas por el sitio Primer Plano, el agresor llegó en bicicleta, se detuvo junto a una camioneta utilitaria gris y arrojó un elemento al interior del vehículo, lo que provocó el incendio.

“¡Sí, sí! ¡Lo está prendiendo fuego! ¡Lo está prendiendo fuego!”, exclamó una mujer mientras filmaba la escena desde algunos metros de distancia.

Escapó en bicicleta tras iniciar el incendio

En el video también se observó que el atacante llevaba una bolsa blanca y vestía un buzo azul con capucha que le cubría parte del rostro. Tras iniciar el fuego, se retiró pedaleando sin apuro mientras las llamas comenzaban a consumir el rodado.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, vecinos indicaron que el hombre había sido despedido por “reiterados incumplimientos” laborales.

“El dueño de la carnicería se cansó de que vaya a trabajar en malas condiciones y muchas veces falte, por eso lo echó. Entonces el hombre fue para desquitarse e hizo lo que hizo. Quedó filmado, todo el mundo lo reconoció”, contó un comerciante de la zona al sitio Primer Plano.

Reclamos por la demora en la asistencia

Mientras algunos vecinos intentaban apagar el fuego con baldes de agua, otros dieron aviso a las autoridades. El vehículo sufrió importantes daños a raíz del incendio.

“Ya llamamos al 911”, se escuchó decir a uno de los testigos durante otro tramo de la grabación.

Según trascendió, Franco, propietario de la carnicería atacada, se encontraba “indignado” por lo ocurrido. En tanto, la filmación realizada por un vecino pasó a formar parte de las principales pruebas de la investigación, ya que registró desde la llegada del atacante hasta su huida.