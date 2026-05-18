Femicidio de Mendieta: confirmaron que la sangre hallada en la camioneta del acusado era de Daiana

La investigación por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta sumó una nueva prueba clave que compromete seriamente al único detenido en la causa, Norberto Gustavo Brondino, de 55 años.

En las últimas horas se conocieron los resultados de los estudios de ADN realizados sobre muestras de sangre halladas en la camioneta del acusado y los análisis confirmaron que pertenecían a la joven de 22 años asesinada en octubre de 2025 en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

La pericia era una de las más esperadas dentro del expediente y quedó ahora incorporada como una prueba central para la fiscalía que encabeza Emilce Reynoso.

El ADN confirmó que Daiana estuvo en la camioneta

Las muestras habían sido levantadas durante los allanamientos realizados sobre el vehículo de Brondino, conocido en la zona con el apodo de “Pino”.

Con el resultado positivo de ADN, los investigadores consideran acreditado que Daiana Mendieta estuvo dentro de la camioneta antes de ser asesinada.

Además de las manchas de sangre, los peritos también avanzan sobre otros elementos secuestrados, entre ellos teléfonos celulares y restos pilosos encontrados en el vehículo.

La situación judicial del detenido quedó aún más comprometida en una causa que busca reconstruir qué ocurrió entre el 3 de octubre, cuando la joven desapareció, y el 7 de ese mismo mes, día en que fue hallada muerta dentro de un aljibe en una zona rural conocida como “Los Zorrinos”.

Qué se sabe del femicidio de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta tenía 22 años y había desaparecido después de salir de su vivienda en Gobernador Mansilla.

En un primer momento, una de las hipótesis apuntaba a un posible disparo de arma de fuego debido a una lesión observada en el cuerpo.

Sin embargo, la autopsia descartó esa teoría y confirmó que la joven murió producto de un traumatismo de cráneo grave provocado con un elemento contundente y punzante.

Brondino permanece detenido con prisión preventiva e imputado por femicidio doloso doblemente agravado.