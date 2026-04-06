Prorrogaron por 60 días la prisión preventiva del acusado por el femicidio de Daiana Mendieta

La Justicia de Rosario del Tala extendió por otros 60 días la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino, imputado por el femicidio de Daiana Mendieta. La defensa apeló, pero la medida continuó vigente mientras se analiza el planteo.
La Justicia de Rosario del Tala resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino, imputado por el femicidio de Daiana Mendieta. La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada el miércoles 1 de abril y comenzó a regir desde el 5 de abril de 2026. El acusado, de 55 años, continuó detenido mientras avanzó la investigación judicial por el crimen de la joven.
La medida había sido solicitada por la fiscal Emilce Paola Reynoso y contó con la conformidad de la querella que representó a los padres de la víctima. Brondino enfrentó cargos por homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas, en el marco de una causa que generó fuerte conmoción en Rosario del Tala, Gobernador Mansilla y otras localidades de Entre Ríos.
Pese a la resolución, la defensa técnica del imputado, a cargo del abogado Claudio Manfroni Reynoso, expresó su disconformidad e interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, la magistrada concedió ese planteo sin efecto suspensivo, por lo que la prórroga de la detención se mantuvo firme mientras el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay analizaba la presentación.
El avance de la causa
El proceso judicial se originó a partir del femicidio de Daiana Mendieta, quien había desaparecido el 3 de octubre de 2025 luego de salir de su vivienda. De acuerdo con la investigación, la joven se retiró en un automóvil que posteriormente fue encontrado abandonado, hecho que activó un intenso operativo de búsqueda en la zona.
Cuatro días después, el martes 7 de octubre, el cuerpo de Daiana fue hallado en el fondo de un aljibe, dentro de una propiedad abandonada situada en una zona rural ubicada a unos seis kilómetros de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. El hallazgo profundizó la conmoción por el caso y marcó un giro decisivo en la pesquisa.
La autopsia determinó que la víctima presentaba un golpe en la parte posterior del cráneo. A partir de distintos elementos reunidos durante la investigación, las sospechas sobre Brondino, vecino de la joven, se consolidaron desde las primeras etapas de la causa.
La detención del acusado
Según se informó en el expediente, al momento de ser detenido el acusado amenazó a efectivos policiales con un arma de fuego e intentó dispararse. Esa situación derivó en la incorporación de nuevos cargos, vinculados a resistencia a la autoridad y amenazas calificadas, que se sumaron a la imputación principal por el homicidio.
Actualmente, Brondino permaneció alojado en la Unidad Penal Nº 7 Doctor Casiano Calderón de Gualeguay, donde continuó cumpliendo la medida de coerción mientras se resolvía su situación procesal, publicó Diario Uno.
De esta manera, la Justicia entrerriana mantuvo vigente la prisión preventiva del imputado por el femicidio de Daiana Mendieta, mientras el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay evaluaba la apelación presentada por la defensa.