Todas las imágenes y videos de la Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero

La Gala Patria convocó a los paranaenses a poner en valor las tradiciones del pueblo argentino

Elonce transmitió una emotiva Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero en la noche de este domingo, donde se presentaron la Compañía de Danza Quimera, la Orquesta Escuela de Tango de la UADER y Sofi Drei, además de intervenciones actorales a cargo de Fabio Bonell, Julián Vázquez y Ezequiel Caridad.

Con la Revolución de Mayo de 1810 como eje, la Gala Patria busca revalorizar nuestra identidad y rendir homenaje a quienes forjaron los ideales de libertad, participación y construcción colectiva, a través del arte.

Gala Patria por el 216º aniversario de la Revolución de Mayo en el teatro 3 de Febrero

La actividad integra la agenda cultural impulsada por el Municipio para compartir y poner en valor las expresiones artísticas locales durante el fin de semana patrio.

Intervención teatral de Julián Vázquez y Ezequiel Caridad - Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero

Los artistas que se presentaron en escena

Orquesta Escuela de Tango de UADER

La Orquesta Escuela de Tango de UADER es una formación musical que se desarrolla como taller desde 2022 dentro del programa Cultura Itinerante de UADER. La propuesta es coordinada por los profesores Pablo Arcoba, Guillermo Trobbiani, César González, Sedil Toledo y Yamill Isaac.

Se enfoca en la difusión y el aprendizaje del tango mediante la formación de una orquesta típica. Su objetivo principal es introducir a las nuevas generaciones en el lenguaje estilístico del tango, permitiendo experiencias artísticas colectivas que difundan este género en entornos académicos y artísticos.

"Orquesta Escuela de Tango de UADER" - Gala Patria en el Teatro 3 de febrero

Sofí Drei

Nacida en Paraná, creció entre barrancas, ríos y paisajes costeros que hoy se reflejan en cada una de sus interpretaciones. Desde pequeña, el folclore argentino encendió en ella la pasión por las raíces, las costumbres y los sonidos de su tierra.

Sofi Drei ofrece una experiencia musical única que combina tradición con frescura juvenil. Su voz y su carisma en el escenario revitalizan nuestro cancionero popular con un enfoque actual y accesible, pensado especialmente para acercar el folclore a nuevas generaciones.

Su repertorio abarca las músicas del Litoral argentino, con un énfasis especial en nuestro querido chamamé, sin dejar de lado otros géneros tradicionales como el rasguido doble y la chamarrita.

Sofi Drei - Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero

Compañía de Danza Quimera

La Compañía de Danza Quimera se fundó el 29 de abril de 2023. Reside en Paraná, pero posee bailarines de otros lugares como Santa Fe, Pueblo Brugo, Oro Verde, Feliciano, Gualeguay, Neuquén, San Juan, Crespo, San Benito y Piedras Blancas, Nogoyá.

Se caracteriza por interpretar la danza folklórica en su expresión, tanto tradicional como estilizada. Desde sus comienzos ha participado activamente en peñas, encuentros culturales, actos patrios, y lleva tres años consecutivos asistiendo al Campeonato Nacional de Malambo Femenino, habiendo conseguido en 2024 el tercer puesto en el rubro Conjunto de Danza Estilizada Mayor a nivel nacional.

"Compañía de Danza Quimera" - Gala Patria en el Teatro 3 de Febrero

Cómo continúa la agenda de actividades por el 25 de mayo

Lunes 25

*Sabores de las Ferias – Almuerzo Patrio

Feria Salta y Nogoyá – 9 a 14 hs.

*Acto Central y Desfile Cívico Militar

Almirante Brown e Islas del Ibicuy – 10:30 hs.

*Paseo Matero

Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

*Sabores de las Ferias – Almuerzo Patrio

Mercado Sud – 12 hs.

*Sabores del Litoral

Sala Mayo – 12 a 21 hs.

*Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”

Parque Urquiza – 15 hs.

*Paraná Bus Turístico

Plaza de las Colectividades – 16 hs.

Más fotos de la Gala Patria