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Paraná Maltrato Animal

Recuperaron un perro por un caso de maltrato animal en Paraná

La Policía intervino luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observaba agresiones hacia un perro raza pinscher en Paraná. La propietaria del animal manifestó que el video había sido publicado “de pura maldad” por una exnovia de un amigo de su hijo.

24 de Mayo de 2026
Recuperaron un perro por un caso de maltrato animal en Paraná
Recuperaron un perro por un caso de maltrato animal en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

La Policía intervino luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observaba agresiones hacia un perro raza pinscher en Paraná. La propietaria del animal manifestó que el video había sido publicado “de pura maldad” por una exnovia de un amigo de su hijo.

Personal policial de Paraná llevó adelante una investigación por un presunto caso de maltrato animal luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que se observaban agresiones hacia un perro de raza pinscher.

 

El procedimiento se desarrolló en barrio Paraná XVI, donde efectivos de comisaría quinta realizaron tareas investigativas junto a personal de comisaría undécima para identificar a las personas involucradas en el hecho.

 

La intervención policial se produjo tras directivas impartidas por la fiscal Josefina Caballero, quien ordenó localizar el domicilio relacionado con el video difundido días atrás.

Intervino un veterinario policial

 

Según se informó, los uniformados se entrevistaron con la propietaria del animal, una mujer de 40 años, quien manifestó que el video había sido publicado “de pura maldad” por una exnovia de un amigo de su hijo.

 

No obstante, la mujer accedió a entregar el animal a las autoridades.

Recuperaron un perro por un caso de maltrato animal en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Recuperaron un perro por un caso de maltrato animal en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Por disposición de la fiscal interviniente, se dio participación al veterinario policial, quien examinó al perro y elaboró un informe técnico vinculado a la Ley 14.346 de Maltrato Animal.

El perro fue entregado mediante acta

 

De acuerdo al informe veterinario, se hizo referencia al artículo 2 inciso 2° de la normativa nacional sobre protección animal.

 

Posteriormente, la fiscal dispuso realizar una correcta identificación de la propietaria del can y continuar con las actuaciones correspondientes.

 

Finalmente, el animal fue retirado y entregado mediante acta, mientras continúan las diligencias judiciales vinculadas a la investigación del caso.

Temas:

maltrato animal Paraná perro rescatado Ley 14346 viralización en redes
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