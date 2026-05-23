Rescataron a una perra desnutrida tras denuncia por maltrato animal

Una denuncia permitió rescatar a una perra de ocho meses que permanecía atada en un patio de la zona sur de la ciudad de Concordia. Presentaba signos de desnutrición y quedó al cuidado de proteccionistas.
Un caso de presunto maltrato animal derivó en el rescate de una perra que presentaba signos de desnutrición en la zona sur de la ciudad de Concordia. La intervención se produjo luego de que un vecino denunciara que durante varios días escuchó llorar y ladrar al animal, que permanecía atado a un árbol dentro del patio de una vivienda.
Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscalía en turno dispuso que personal policial entrevistara al propietario del animal y verificara la situación denunciada. Funcionarios de la Comisaría Primera se hicieron presentes en el domicilio señalado para constatar las condiciones en las que se encontraba la perra.
Según se informó, el animal, de aproximadamente ocho meses, evidenciaba signos de desnutrición al momento de la inspección policial. La situación motivó la intervención inmediata de las autoridades.
La perra quedó bajo resguardo
Durante el procedimiento, los efectivos dialogaron con el propietario de la perra, quien finalmente decidió entregarla voluntariamente para que quedara al cuidado de una integrante de un grupo proteccionista de animales.
De esta manera, la perra fue retirada del lugar y trasladada para recibir atención y cuidados adecuados.