Dos personas quedaron detenidas por vender drogas en una plaza de Paraná

Dos personas fueron detenidas durante un operativo antidrogas realizado en una vivienda y en la Plaza Francisco Ramírez. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero y celulares.
Durante la madrugada de este sábado, y en el marco del operativo “Plazas Seguras”, la policía desarticuló una presunta actividad de venta de droga que funcionaba en inmediaciones de la Plaza Francisco “Pancho” Ramírez, en Paraná.
El procedimiento policial incluyó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Almirante Brown y una requisa simultánea en el espacio público ubicado entre calles Soler, Brown, Fray Mamerto Esquiú y Vicente López y Planes de la capital entrerriana.
La investigación se extendió durante dos semanas y permitió reunir pruebas suficientes para que el Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná autorizara las medidas solicitadas por la Fiscalía especializada, a cargo del fiscal Santiago Alfieri.
Secuestro de drogas y detenciones
Durante el allanamiento en la vivienda, los uniformados secuestraron dosis de cocaína listas para su comercialización, envoltorios de marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una notebook y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo de sustancias estupefacientes.
En paralelo, y como parte de las tareas preventivas desarrolladas en la Plaza Francisco Ramírez, los efectivos realizaron una requisa personal a uno de los principales sospechosos investigados en la causa. Allí también se concretó la detención del hombre vinculado a la pesquisa.
Como resultado final del operativo, ocho personas fueron identificadas y dos quedaron detenidas: un hombre y una mujer, quienes permanecen incomunicados y supeditados a una causa por infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo Nº 10.566.