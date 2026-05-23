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Una persona murió tras un choque frontal entre dos autos en la ruta 18

El fatal siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta 18, entre Jubileo y Villa Clara. Además hubo personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la región.

23 de Mayo de 2026
Choque fatal en la ruta 18
Choque fatal en la ruta 18 Foto: Ahora

El fatal siniestro vial ocurrió este sábado por la mañana sobre la Ruta 18, entre Jubileo y Villa Clara. Además hubo personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la región.

En la mañana de este sábado se registró un fatal accidente en la ruta nacional 18, a la altura del kilómetro 182, en inmediaciones de las localidades de Jubileo y Villa Clara, donde colisionaron un VolksWagen Bora y un Fiat Uno.

 

El siniestro vial se produjo en el tramo que conecta San Salvador con Villaguay, en un sector donde la autovía todavía no se encuentra habilitada.

 

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes falleció en el lugar.

 

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Salvador, señalaron que en el Fiat Uno viajaba una familia oriunda de San Salvador, mientras que en el Volkswagen Bora se trasladaban personas de Villaguay.

 

Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a hospitales de San Salvador y Villaguay para recibir atención médica.

 

Ampliaremos

 

Temas:

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