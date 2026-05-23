La agenda de actividades para disfrutar el fin de semana largo en Paraná

Paraná Bus Turístico entre las actividades para disfrutar en la ciudad

La ciudad de Paraná ofrece durante el fin de semana largo una agenda con propuestas para disfrutar en familia y con amigos. Habrá ferias, gastronomía regional, recorridos turísticos, actividades patrias, espectáculos artísticos y eventos deportivos. Es organizada por la Municipalidad junto a instituciones y actores del sector privado.

Entre las principales propuestas se destaca el Paseo Matero, que durante las cuatro jornadas reunirá frente a Plaza Le Petit Pisant gastronomía típica, emprendedores, artesanos y espectáculos musicales en vivo; además, sabores regionales formarán parte de una experiencia que combinará tradición, encuentro y paseo al aire libre junto al río.

La agenda también tendrá un fuerte componente gastronómico con una nueva edición de Sabores del Litoral en Sala Mayo, donde más de 50 emprendedores ofrecerán productos locales y un patio gastronómico. Sabores de las Ferias es una propuesta que incluirá almuerzos patrios, comidas típicas y degustaciones en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá.

Otra de las alternativas para recorrer y conocer la ciudad será el Paraná Bus Turístico, con salidas especiales durante el fin de semana largo a beneficio de la Asociación MirarTea. A ello se sumarán los recorridos pedestres Descubrí Paraná, una invitación a redescubrir la historia, el patrimonio y los paisajes de la capital entrerriana.

La programación incluirá además propuestas vinculadas con la identidad y la historia local. En ese marco se desarrollará el ciclo Pensar Paraná, con charlas y recorridas guiadas sobre el pasado de la ciudad y su rol como capital de la Confederación Argentina.

En el plano deportivo, el sábado se disputará una nueva fecha del Super Rugby Américas en la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, con el encuentro entre Capibaras y Selknam de Chile. Además, el domingo se realizará la Maratón Día del Ejército Argentino en la Costanera Baja.

Las actividades patrias también tendrán un lugar central durante el fin de semana. El domingo por la noche se desarrollará la Gala Artística Patria en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con música, danza y teatro; mientras que el lunes 25 se realizará el Acto Central y Desfile Cívico Militar por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La agenda completa de actividades

Sábado 23

* Paseo Matero

Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

* Pensar Paraná

Recorrida por Plaza 1° de Mayo y Ex Senado de la Confederación

Esquina SS Papa Francisco y Urquiza – 10 horas.

A cargo de Mariana Melhem.

* Feria Papel y Tijera – Sexta edición

Plaza Carbó – 13 a 20 hs.

* Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”

Plaza San Miguel – 15 hs.

* Sabores del Litoral

Sala Mayo – 15 a 21 hs.

* Paraná Bus Turístico

Plaza de las Colectividades – 16 hs.

* Super Rugby Américas

PRC sede Tortuguitas – 16 hs.

Capibaras vs Selknam (Chile).

* Destino San Javier

Teatro Municipal 3 de Febrero – 19 y 21 hs.

Domingo 24

* Maratón Día del Ejército Argentino

Costanera Baja – largada 9 hs.

* Paseo Matero

Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

* Paraná Bus Turístico

Plaza de las Colectividades – 14 y 16 hs.

* Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”

Plaza 1° de Mayo – 15 hs.

* Sabores de las Ferias

Mercado Sud.

* Sabores del Litoral

Sala Mayo – 15 a 21 hs.

* Gala Artística Patria

Teatro Municipal 3 de Febrero – 20 hs.

Entrada libre, ingreso por orden de llegada.

Lunes 25

* Sabores de las Ferias – Almuerzo Patrio

Feria Salta y Nogoyá – 9 a 14 hs.

* Acto Central y Desfile Cívico Militar

Almirante Brown e Islas del Ibicuy – 10:30 hs.

* Paseo Matero

Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

* Sabores de las Ferias – Almuerzo Patrio

Mercado Sud – 12 hs.

* Sabores del Litoral

Sala Mayo – 12 a 21 hs.

* Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”

Parque Urquiza – 15 hs.

* Paraná Bus Turístico

Plaza de las Colectividades – 16 hs.