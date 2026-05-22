Comenzó el torneo de pelota a mano en el Club Echagüe

Este viernes inició el torneo de pelota a mano en el Club Echagüe, que se extenderá hasta el lunes. Al respecto, Cristian Olenizac dialogó con Elonce y agradeció a quienes apoyan la iniciativa, tanto la Marca Paraná como el municipio, además del club.

Acerca de la actividad deportiva, precisó que se inscribieron seis parejas con la modalidad de pelota a mano tradicional, cuatro paredes, todos contra todos.

“Hay muy lindo nivel y creo que tenemos que fomentarlo aún más todavía, que el semillero siga creciendo, que haya cada vez más chicos que jueguen tanto en los clubes, en las instituciones educativas, en las escuelas y sumar cada vez más adeptos. Esa es nuestra idea”, sostuvo el referente.

Además, señaló que las clases se dictan en el Paraná Rowing Club, en el Club de Pescadores, Club de Estudiantes y en el Club Paracao.

“La idea siempre es fomentar semillero, tanto en la rama masculina como femenina. Ambos pueden participar, queremos que más chicos vivencien lo que es participar en este tipo de eventos y lo lindo que es”, subrayó.

Por su parte, Alejandro Dilenque, expresó su agradecimiento por su convocatoria al torneo como espectador y árbitro. “Es lindo volver a lo que tanto me dio deportivamente, que es la pelota a mano. Dan ganas de entrar, pero la edad ya no nos alcanza para jugar este nivel”, indicó.

Y valoró: “Es un deporte alternativo sumamente lindo para practicarlo, es fácil de jugarlo porque lo único que se necesita es una pared y una pelota de tenis. A partir de allí, los chicos pueden comenzar a jugarlo en la pared de la escuela, en la pared de la casa, como lo hacíamos antes. La estructura que se quiere empezar a dar dentro de la pelota a mano a nivel local va a ser el incentivo para que los chicos comiencen a practicar el deporte”.