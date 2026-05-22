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Brote de ébola: la selección del Congo trasladó sus entrenamientos a Bélgica antes del Mundial

La preocupación por el brote de ébola en la República Democrática del Congo ya impacta en la organización del Mundial 2026, ya que la FIFA confirmó que mantiene contacto permanente con la Federación Congoleña de Fútbol para monitorear el tema.

22 de Mayo de 2026
Selección del Congo
Selección del Congo

La preocupación por el brote de ébola en la República Democrática del Congo ya impacta en la organización del Mundial 2026, ya que la FIFA confirmó que mantiene contacto permanente con la Federación Congoleña de Fútbol para monitorear el tema.

La preocupación por el brote de ébola en la República Democrática del Congo ya impacta en la organización del Mundial 2026, ya que la FIFA confirmó que mantiene contacto permanente con la Federación Congoleña de Fútbol (FECOFA) para garantizar que la selección africana reciba todas las orientaciones médicas y de seguridad antes de su participación.

 

El organismo monitorea la evolución del brote declarado en el este del país africano, donde se registraron cientos de casos sospechosos y decenas de fallecidos tanto en territorio congoleño como en Uganda. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional, aunque considera “bajo” el riesgo global de epidemia.

 

La selección dirigida por el francés Sébastien Desabre se prepara para disputar su primer Mundial en 52 años, aunque la situación sanitaria amenaza con alterar la planificación previa al torneo. La FIFA trabaja junto a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, además de la OMS, con el objetivo de “garantizar un torneo seguro y protegido”.

 

En medio del brote, la federación congoleña decidió trasladar sus entrenamientos desde Kinsasa hacia Bélgica. Además, mantendrá en Europa los amistosos programados antes del debut mundialista.

 

RD Congo enfrentará a Dinamarca el 3 de junio en Lieja y luego jugará ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción, España. El encuentro encendió las alarmas sanitarias en territorio español.

 

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó que las autoridades analizan protocolos especiales para garantizar la seguridad del amistoso: “Se tomarán medidas para garantizar en todo momento que no hay un ápice de inseguridad”, aseguró.

 

Mientras distintos países africanos reforzaron controles fronterizos y Ruanda decidió cerrar sus fronteras, la FIFA sigue de cerca la evolución del brote a pocas semanas del Mundial 2026.

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