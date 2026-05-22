Franco Colapinto tendrá este viernes su primer contacto con el circuito de Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1, en un momento muy positivo dentro de su primera temporada completa en la categoría.

El corredor de Alpine llegará al circuito Gilles Villeneuve de Montreal después de conseguir el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Miami hace tres semanas.

Con ese resultado, el argentino logró consolidarse dentro de la pelea por los puntos y actualmente se ubica undécimo en el campeonato de pilotos con siete unidades.

Un gran presente para el argentino

Durante el fin de semana en Miami, Franco Colapinto mostró un rendimiento sólido tanto en las clasificaciones como en la carrera principal.

El piloto argentino se destacó especialmente por su regularidad y por mantener un ritmo competitivo durante toda la competencia del domingo, donde prácticamente no cometió errores.

Franco Colapinto.

Ahora buscará repetir una actuación similar en Canadá, en un circuito tradicional de la Fórmula 1 que tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

La actividad comenzará este viernes con la única práctica libre programada para las 13.30 y continuará más tarde con la clasificación para la sprint, prevista para las 17.30.

Cómo seguirá el fin de semana en Montreal

El sábado será el turno de la carrera sprint desde las 13 y posteriormente se desarrollará la clasificación para la competencia principal a partir de las 17.

La actividad finalizará el domingo con la carrera principal del Gran Premio de Canadá, que comenzará a las 17.

En la última edición disputada en Montreal, Franco Colapinto terminó en el decimotercer lugar, mientras que la victoria quedó en manos del británico George Russell.

El actual campeonato tiene como líder al italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien acumula 100 puntos después de ganar las últimas tres carreras.