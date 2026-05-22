Después de décadas en el profesionalismo, Echagüe puso a la venta su plaza en la Liga Argentina

La historia de Echagüe dentro del básquet profesional argentino parece haber llegado a un punto final. La Asociación de Clubes confirmó que la institución paranaense puso a la venta su plaza en la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría nacional.

La noticia marca un fuerte impacto para el deporte entrerriano, teniendo en cuenta que el club fue uno de los protagonistas históricos del básquet argentino y uno de los impulsores de la creación de la Liga Nacional.

Durante décadas, el elenco de Paraná participó de las principales competencias profesionales del país, alternando temporadas tanto en la máxima categoría como en el antiguo Torneo Nacional de Ascenso, hoy denominado Liga Argentina.

Dos temporadas sin competir

Aunque la confirmación oficial de la venta se conoció este viernes, Echagüe ya llevaba dos temporadas fuera de la competencia profesional.

La última participación del equipo fue en la temporada 2023/24, cuando quedó eliminado en la segunda instancia del Play-In frente a Independiente de Santiago del Estero.

Posteriormente, la institución había cedido temporalmente su plaza a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay para disputar las siguientes temporadas de la Liga Argentina.

A mediados de 2025 surgieron algunas versiones sobre posibles gestiones para que el club pudiera regresar al ámbito profesional, aunque finalmente esas alternativas no prosperaron.

El final de una etapa histórica

Con esta decisión, Echagüe dejará oficialmente de formar parte del básquet profesional argentino después de una extensa trayectoria a nivel nacional.

El club continuará desarrollando actividades deportivas dentro de las competencias locales y provinciales, alejándose por el momento de las categorías organizadas por la Asociación de Clubes.

La salida del elenco paranaense representa además el cierre de una etapa importante para el básquet entrerriano, ya que durante muchos años fue una de las instituciones más representativas de la provincia en el escenario nacional.